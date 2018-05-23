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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2018)

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07%, до 2,0001 маната, курс рубля повысился на 0,36%, до 0,0277 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0001
    1 Российский рубль 0.0277
    1 Австралийский доллар 1.2836
    1 Аргентинское песо 0.0700
    1 Белорусский рубль 0.8532
    1 Бразильский реал 0.4660
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1348
    100 Вон Республики Корея 0.1576
    1 Чешская крона 0.0779
    100 Чилийских песо 0.2720
    1 Китайский юань 0.2667
    1 Датская крона 0.2685
    1 Грузинский лари 0.6953
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0249
    1 Английский фунт стерлингов 2.2810
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1954
    1 Швейцарский франк 1.7127
    1 Израильский шекель 0.4768
    1 Канадский доллар 1.3230
    1 Кувейтский динар 5.6263
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4277
    1 Мексиканское песо 0.0858
    1 Молдавский лей 0.1014
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2106
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4664
    1 Сингапурский доллар 1.2677
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4180
    1 Турецкая лира 0.3570
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.1893
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.5384
    1 Новозеландский доллар 1.1748
    Золото (1 унция) 2197.0800
    Серебро (1 унция) 28.1479
    Платина (1 унция) 1540.3615
    Палладий (1 унция) 1685.3800
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