Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2018)

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07%, до 2,0001 маната, курс рубля повысился на 0,36%, до 0,0277 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0001
|1 Российский рубль
|0.0277
|1 Австралийский доллар
|1.2836
|1 Аргентинское песо
|0.0700
|1 Белорусский рубль
|0.8532
|1 Бразильский реал
|0.4660
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1348
|100 Вон Республики Корея
|0.1576
|1 Чешская крона
|0.0779
|100 Чилийских песо
|0.2720
|1 Китайский юань
|0.2667
|1 Датская крона
|0.2685
|1 Грузинский лари
|0.6953
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0249
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2810
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1954
|1 Швейцарский франк
|1.7127
|1 Израильский шекель
|0.4768
|1 Канадский доллар
|1.3230
|1 Кувейтский динар
|5.6263
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4277
|1 Мексиканское песо
|0.0858
|1 Молдавский лей
|0.1014
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2106
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4664
|1 Сингапурский доллар
|1.2677
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4180
|1 Турецкая лира
|0.3570
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1893
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5384
|1 Новозеландский доллар
|1.1748
|Золото (1 унция)
|2197.0800
|Серебро (1 унция)
|28.1479
|Платина (1 унция)
|1540.3615
|Палладий (1 унция)
|1685.3800
Namiq HüseynovАвтор новости
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