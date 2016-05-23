​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2016)

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,4957 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% и составил 1,6798 маната. Курс рубля снизился на 0,44% и составил 0,0224 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.4957
|1 Евро
|1.6798
|1 Российский рубль
|0.0224
|1 Австралийский доллар
|1.0848
|1 Аргентинское песо
|0.1062
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4249
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4072
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0957
|100 Вон Республики Корея
|0.1265
|1 Чешская крона
|0.0621
|100 Чилийских песо
|0.2159
|1 Китайский юань
|0.2285
|1 Датская крона
|0.2259
|1 Грузинский лари
|0.6997
|1 Гонконгский доллар
|0.1926
|1 Индийская рупия
|0.0222
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1716
|100 Индонезийских рупий
|0.0110
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1800
|1 Швейцарский франк
|1.5111
|1 Израильский шекель
|0.3851
|1 Канадский доллар
|1.1415
|1 Кувейтский динар
|4.9510
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0219
|100 Ливанских фунтов
|0.0992
|1 Малазийский ринггит
|0.3674
|1 Мексиканское песо
|0.0817
|1 Молдавский лей
|0.0750
|1 Египетский фунт
|0.1684
|1 Норвежская крона
|0.1800
|100 Узбекских сум
|0.0519
|1 Польский злотый
|0.3806
|1 Сингапурский доллар
|1.0852
|1 Саудовский риал
|0.3986
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1027
|1 Турецкая лира
|0.5029
|1 Тайваньский доллар
|0.0458
|1 Таджикский сомони
|0.1908
|1 Новый туркменский манат
|0.4431
|1 Украинская гривна
|0.0597
|100 Японских йен
|1.3612
|1 Новозеландский доллар
|1.0166
|Золото (1 унция)
|1875,9069
|Серебро (1 унция)
|24,6596
|Платина (1 унция)
|1533,0925
|Палладий (1 унция)
|848,0619
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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