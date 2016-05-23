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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2016)

    1 доллар США - 1,4957 маната

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,4957 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% и составил 1,6798 маната. Курс рубля снизился на 0,44% и составил 0,0224 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.4957
    1 Евро 1.6798
    1 Российский рубль 0.0224
    1 Австралийский доллар 1.0848
    1 Аргентинское песо 0.1062
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4249
    1 Дирхам ОАЭ 0.4072
    1 Южноафриканский рэнд 0.0957
    100 Вон Республики Корея 0.1265
    1 Чешская крона 0.0621
    100 Чилийских песо 0.2159
    1 Китайский юань 0.2285
    1 Датская крона 0.2259
    1 Грузинский лари 0.6997
    1 Гонконгский доллар 0.1926
    1 Индийская рупия 0.0222
    1 Английский фунт стерлингов 2.1716
    100 Индонезийских рупий 0.0110
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1800
    1 Швейцарский франк 1.5111
    1 Израильский шекель 0.3851
    1 Канадский доллар 1.1415
    1 Кувейтский динар 4.9510
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0219
    100 Ливанских фунтов 0.0992
    1 Малазийский ринггит 0.3674
    1 Мексиканское песо 0.0817
    1 Молдавский лей 0.0750
    1 Египетский фунт 0.1684
    1 Норвежская крона 0.1800
    100 Узбекских сум 0.0519
    1 Польский злотый 0.3806
    1 Сингапурский доллар 1.0852
    1 Саудовский риал 0.3986
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1027
    1 Турецкая лира 0.5029
    1 Тайваньский доллар 0.0458
    1 Таджикский сомони 0.1908
    1 Новый туркменский манат 0.4431
    1 Украинская гривна 0.0597
    100 Японских йен 1.3612
    1 Новозеландский доллар 1.0166
    Золото (1 унция) 1875,9069
    Серебро (1 унция) 24,6596
    Платина (1 унция) 1533,0925
    Палладий (1 унция) 848,0619

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