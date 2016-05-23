​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2016)

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,4957 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% и составил 1,6798 маната. Курс рубля снизился на 0,44% и составил 0,0224 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.4957 1 Евро 1.6798 1 Российский рубль 0.0224 1 Австралийский доллар 1.0848 1 Аргентинское песо 0.1062 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4249 1 Дирхам ОАЭ 0.4072 1 Южноафриканский рэнд 0.0957 100 Вон Республики Корея 0.1265 1 Чешская крона 0.0621 100 Чилийских песо 0.2159 1 Китайский юань 0.2285 1 Датская крона 0.2259 1 Грузинский лари 0.6997 1 Гонконгский доллар 0.1926 1 Индийская рупия 0.0222 1 Английский фунт стерлингов 2.1716 100 Индонезийских рупий 0.0110 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1800 1 Швейцарский франк 1.5111 1 Израильский шекель 0.3851 1 Канадский доллар 1.1415 1 Кувейтский динар 4.9510 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.0992 1 Малазийский ринггит 0.3674 1 Мексиканское песо 0.0817 1 Молдавский лей 0.0750 1 Египетский фунт 0.1684 1 Норвежская крона 0.1800 100 Узбекских сум 0.0519 1 Польский злотый 0.3806 1 Сингапурский доллар 1.0852 1 Саудовский риал 0.3986 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1027 1 Турецкая лира 0.5029 1 Тайваньский доллар 0.0458 1 Таджикский сомони 0.1908 1 Новый туркменский манат 0.4431 1 Украинская гривна 0.0597 100 Японских йен 1.3612 1 Новозеландский доллар 1.0166 Золото (1 унция) 1875,9069 Серебро (1 унция) 24,6596 Платина (1 унция) 1533,0925 Палладий (1 унция) 848,0619