Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2018)

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,30% - до 2,0842 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0842
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.3582
|1 Аргентинское песо
|0.0888
|1 Белорусский рубль
|0.8593
|1 Бразильский реал
|0.5309
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1408
|100 Вон Республики Корея
|0.1588
|1 Чешская крона
|0.0820
|100 Чилийских песо
|0.2810
|1 Китайский юань
|0.2656
|1 Датская крона
|0.2800
|1 Грузинский лари
|0.6733
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3777
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2118
|1 Швейцарский франк
|1.7673
|1 Израильский шекель
|0.4981
|1 Канадский доллар
|1.3653
|1 Кувейтский динар
|5.6577
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4329
|1 Мексиканское песо
|0.0909
|1 Молдавский лей
|0.1010
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2163
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5001
|1 Сингапурский доллар
|1.2902
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4517
|1 Турецкая лира
|0.4447
|1 Тайваньский доллар
|0.0582
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4864
|1 Украинская гривна
|0.0588
|100 Японских йен
|1.5346
|1 Новозеландский доллар
|1.2456
|Золото (1 унция)
|2265,5533
|Серебро (1 унция)
|28,9646
|Платина (1 унция)
|1729,0017
|Палладий (1 унция)
|1856,5092
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook