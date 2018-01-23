Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2018)

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,30% - до 2,0842 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0842 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.3582 1 Аргентинское песо 0.0888 1 Белорусский рубль 0.8593 1 Бразильский реал 0.5309 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1408 100 Вон Республики Корея 0.1588 1 Чешская крона 0.0820 100 Чилийских песо 0.2810 1 Китайский юань 0.2656 1 Датская крона 0.2800 1 Грузинский лари 0.6733 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.3777 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2118 1 Швейцарский франк 1.7673 1 Израильский шекель 0.4981 1 Канадский доллар 1.3653 1 Кувейтский динар 5.6577 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4329 1 Мексиканское песо 0.0909 1 Молдавский лей 0.1010 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2163 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5001 1 Сингапурский доллар 1.2902 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4517 1 Турецкая лира 0.4447 1 Тайваньский доллар 0.0582 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4864 1 Украинская гривна 0.0588 100 Японских йен 1.5346 1 Новозеландский доллар 1.2456 Золото (1 унция) 2265,5533 Серебро (1 унция) 28,9646 Платина (1 унция) 1729,0017 Палладий (1 унция) 1856,5092