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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2018)

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,30% - до 2,0842 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0842
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.3582
    1 Аргентинское песо 0.0888
    1 Белорусский рубль 0.8593
    1 Бразильский реал 0.5309
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1408
    100 Вон Республики Корея 0.1588
    1 Чешская крона 0.0820
    100 Чилийских песо 0.2810
    1 Китайский юань 0.2656
    1 Датская крона 0.2800
    1 Грузинский лари 0.6733
    1 Гонконгский доллар 0.2175
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.3777
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2118
    1 Швейцарский франк 1.7673
    1 Израильский шекель 0.4981
    1 Канадский доллар 1.3653
    1 Кувейтский динар 5.6577
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4329
    1 Мексиканское песо 0.0909
    1 Молдавский лей 0.1010
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2163
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5001
    1 Сингапурский доллар 1.2902
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4517
    1 Турецкая лира 0.4447
    1 Тайваньский доллар 0.0582
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4864
    1 Украинская гривна 0.0588
    100 Японских йен 1.5346
    1 Новозеландский доллар 1.2456
    Золото (1 унция) 2265,5533
    Серебро (1 унция) 28,9646
    Платина (1 унция) 1729,0017
    Палладий (1 унция) 1856,5092
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