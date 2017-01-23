Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2017)

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8311 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,9% - до 1,9659 маната. Курс рубля вырос на 0,32% - до 0,0307 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.8311
|1 Евро
|1.9659
|1 Российский рубль
|0.0307
|1 Австралийский доллар
|1.3841
|1 Аргентинское песо
|0.1151
|1 Белорусский рубль
|0.9429
|1 Бразильский реал
|0.5778
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4985
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1356
|100 Вон Республики Корея
|0.1567
|1 Чешская крона
|0.0727
|100 Чилийских песо
|0.2786
|1 Китайский юань
|0.2674
|1 Датская крона
|0.2643
|1 Грузинский лари
|0.6864
|1 Гонконгский доллар
|0.2360
|1 Индийская рупия
|0.0269
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2728
|100 Индонезийских рупий
|0.0137
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2067
|1 Швейцарский франк
|1.8324
|1 Израильский шекель
|0.4830
|1 Канадский доллар
|1.3768
|1 Кувейтский динар
|6.0007
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0263
|100 Ливанских фунтов
|0.1214
|1 Малазийский ринггит
|0.4124
|1 Мексиканское песо
|0.0855
|1 Молдавский лей
|0.0912
|1 Египетский фунт
|0.0973
|1 Норвежская крона
|0.2183
|100 Узбекских сум
|0.0563
|1 Польский злотый
|0.4497
|1 Сингапурский доллар
|1.2890
|1 Саудовский риал
|0.4882
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4782
|1 Турецкая лира
|0.4871
|1 Тайваньский доллар
|0.0583
|1 Таджикский сомони
|0.2311
|1 Новый туркменский манат
|0.5241
|1 Украинская гривна
|0.0669
|100 Японских йен
|1.6097
|1 Новозеландский доллар
|1.3169
|Золото (1 унция)
|2198,3271
|Серебро (1 унция)
|31,4052
|Платина (1 унция)
|1763,3493
|Палладий (1 унция)
|1393,4671
Namiq HüseynovАвтор новости
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