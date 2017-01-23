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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2017)

    1 доллар США - 1,8311 маната

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8311 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,9% - до 1,9659 маната. Курс рубля вырос на 0,32% - до 0,0307 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.8311
    1 Евро 1.9659
    1 Российский рубль 0.0307
    1 Австралийский доллар 1.3841
    1 Аргентинское песо 0.1151
    1 Белорусский рубль 0.9429
    1 Бразильский реал 0.5778
    1 Дирхам ОАЭ 0.4985
    1 Южноафриканский рэнд 0.1356
    100 Вон Республики Корея 0.1567
    1 Чешская крона 0.0727
    100 Чилийских песо 0.2786
    1 Китайский юань 0.2674
    1 Датская крона 0.2643
    1 Грузинский лари 0.6864
    1 Гонконгский доллар 0.2360
    1 Индийская рупия 0.0269
    1 Английский фунт стерлингов 2.2728
    100 Индонезийских рупий 0.0137
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2067
    1 Швейцарский франк 1.8324
    1 Израильский шекель 0.4830
    1 Канадский доллар 1.3768
    1 Кувейтский динар 6.0007
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0263
    100 Ливанских фунтов 0.1214
    1 Малазийский ринггит 0.4124
    1 Мексиканское песо 0.0855
    1 Молдавский лей 0.0912
    1 Египетский фунт 0.0973
    1 Норвежская крона 0.2183
    100 Узбекских сум 0.0563
    1 Польский злотый 0.4497
    1 Сингапурский доллар 1.2890
    1 Саудовский риал 0.4882
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4782
    1 Турецкая лира 0.4871
    1 Тайваньский доллар 0.0583
    1 Таджикский сомони 0.2311
    1 Новый туркменский манат 0.5241
    1 Украинская гривна 0.0669
    100 Японских йен 1.6097
    1 Новозеландский доллар 1.3169
    Золото (1 унция) 2198,3271
    Серебро (1 унция) 31,4052
    Платина (1 унция) 1763,3493
    Палладий (1 унция) 1393,4671
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