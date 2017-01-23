Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2017)

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8311 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,9% - до 1,9659 маната. Курс рубля вырос на 0,32% - до 0,0307 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.8311 1 Евро 1.9659 1 Российский рубль 0.0307 1 Австралийский доллар 1.3841 1 Аргентинское песо 0.1151 1 Белорусский рубль 0.9429 1 Бразильский реал 0.5778 1 Дирхам ОАЭ 0.4985 1 Южноафриканский рэнд 0.1356 100 Вон Республики Корея 0.1567 1 Чешская крона 0.0727 100 Чилийских песо 0.2786 1 Китайский юань 0.2674 1 Датская крона 0.2643 1 Грузинский лари 0.6864 1 Гонконгский доллар 0.2360 1 Индийская рупия 0.0269 1 Английский фунт стерлингов 2.2728 100 Индонезийских рупий 0.0137 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2067 1 Швейцарский франк 1.8324 1 Израильский шекель 0.4830 1 Канадский доллар 1.3768 1 Кувейтский динар 6.0007 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0263 100 Ливанских фунтов 0.1214 1 Малазийский ринггит 0.4124 1 Мексиканское песо 0.0855 1 Молдавский лей 0.0912 1 Египетский фунт 0.0973 1 Норвежская крона 0.2183 100 Узбекских сум 0.0563 1 Польский злотый 0.4497 1 Сингапурский доллар 1.2890 1 Саудовский риал 0.4882 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4782 1 Турецкая лира 0.4871 1 Тайваньский доллар 0.0583 1 Таджикский сомони 0.2311 1 Новый туркменский манат 0.5241 1 Украинская гривна 0.0669 100 Японских йен 1.6097 1 Новозеландский доллар 1.3169 Золото (1 унция) 2198,3271 Серебро (1 унция) 31,4052 Платина (1 унция) 1763,3493 Палладий (1 унция) 1393,4671