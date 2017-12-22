Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2017)

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,16% - до 2,0144 маната, курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0290 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0144
|1 Российский рубль
|0.0290
|1 Австралийский доллар
|1.3114
|1 Аргентинское песо
|0.0948
|1 Белорусский рубль
|0.8502
|1 Бразильский реал
|0.5141
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1333
|100 Вон Республики Корея
|0.1578
|1 Чешская крона
|0.0784
|100 Чилийских песо
|0.2737
|1 Китайский юань
|0.2586
|1 Датская крона
|0.2706
|1 Грузинский лари
|0.6710
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2744
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2024
|1 Швейцарский франк
|1.7187
|1 Израильский шекель
|0.4878
|1 Канадский доллар
|1.3342
|1 Кувейтский динар
|5.6280
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4156
|1 Мексиканское песо
|0.0874
|1 Молдавский лей
|0.0989
|1 Египетский фунт
|0.0951
|1 Норвежская крона
|0.2029
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4801
|1 Сингапурский доллар
|1.2648
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4072
|1 Турецкая лира
|0.4452
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0610
|100 Японских йен
|1.5006
|1 Новозеландский доллар
|1.1931
|Золото (1 унция)
|2153,2957
|Серебро (1 унция)
|27,4787
|Платина (1 унция)
|1551,5623
|Палладий (1 унция)
|1766,9139
Tural İbadlıАвтор новости
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