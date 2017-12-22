Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2017)

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,16% - до 2,0144 маната, курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0290 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0144 1 Российский рубль 0.0290 1 Австралийский доллар 1.3114 1 Аргентинское песо 0.0948 1 Белорусский рубль 0.8502 1 Бразильский реал 0.5141 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1333 100 Вон Республики Корея 0.1578 1 Чешская крона 0.0784 100 Чилийских песо 0.2737 1 Китайский юань 0.2586 1 Датская крона 0.2706 1 Грузинский лари 0.6710 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.2744 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2024 1 Швейцарский франк 1.7187 1 Израильский шекель 0.4878 1 Канадский доллар 1.3342 1 Кувейтский динар 5.6280 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4156 1 Мексиканское песо 0.0874 1 Молдавский лей 0.0989 1 Египетский фунт 0.0951 1 Норвежская крона 0.2029 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4801 1 Сингапурский доллар 1.2648 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4072 1 Турецкая лира 0.4452 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0610 100 Японских йен 1.5006 1 Новозеландский доллар 1.1931 Золото (1 унция) 2153,2957 Серебро (1 унция) 27,4787 Платина (1 унция) 1551,5623 Палладий (1 унция) 1766,9139