Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2016)

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7575 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% - до 1,8344 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7575 1 Евро 1.8344 1 Российский рубль 0.0287 1 Австралийский доллар 1.2716 1 Аргентинское песо 0.1113 1 Белорусский рубль 0.8987 1 Бразильский реал 0.5283 1 Дирхам ОАЭ 0.4785 1 Южноафриканский рэнд 0.1256 100 Вон Республики Корея 0.1466 1 Чешская крона 0.0679 100 Чилийских песо 0.2607 1 Китайский юань 0.2530 1 Датская крона 0.2468 1 Грузинский лари 0.6248 1 Гонконгский доллар 0.2264 1 Индийская рупия 0.0259 1 Английский фунт стерлингов 2.1723 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1908 1 Швейцарский франк 1.7135 1 Израильский шекель 0.4593 1 Канадский доллар 1.3086 1 Кувейтский динар 5.7407 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0254 100 Ливанских фунтов 0.1165 1 Малазийский ринггит 0.3927 1 Мексиканское песо 0.0855 1 Молдавский лей 0.0870 1 Египетский фунт 0.0924 1 Норвежская крона 0.2026 100 Узбекских сум 0.0548 1 Польский злотый 0.4150 1 Сингапурский доллар 1.2148 1 Саудовский риал 0.4687 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3542 1 Турецкая лира 0.5004 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.2231 1 Новый туркменский манат 0.5046 1 Украинская гривна 0.0666 100 Японских йен 1.4946 1 Новозеландский доллар 1.2129 Золото (1 унция) 1992,3899 Серебро (1 унция) 27,8740 Платина (1 унция) 1602,8400 Палладий (1 унция) 1158,1925