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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2016)

    1 доллар США - 1.7575 маната

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7575 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% - до 1,8344 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7575
    1 Евро 1.8344
    1 Российский рубль 0.0287
    1 Австралийский доллар 1.2716
    1 Аргентинское песо 0.1113
    1 Белорусский рубль 0.8987
    1 Бразильский реал 0.5283
    1 Дирхам ОАЭ 0.4785
    1 Южноафриканский рэнд 0.1256
    100 Вон Республики Корея 0.1466
    1 Чешская крона 0.0679
    100 Чилийских песо 0.2607
    1 Китайский юань 0.2530
    1 Датская крона 0.2468
    1 Грузинский лари 0.6248
    1 Гонконгский доллар 0.2264
    1 Индийская рупия 0.0259
    1 Английский фунт стерлингов 2.1723
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1908
    1 Швейцарский франк 1.7135
    1 Израильский шекель 0.4593
    1 Канадский доллар 1.3086
    1 Кувейтский динар 5.7407
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0254
    100 Ливанских фунтов 0.1165
    1 Малазийский ринггит 0.3927
    1 Мексиканское песо 0.0855
    1 Молдавский лей 0.0870
    1 Египетский фунт 0.0924
    1 Норвежская крона 0.2026
    100 Узбекских сум 0.0548
    1 Польский злотый 0.4150
    1 Сингапурский доллар 1.2148
    1 Саудовский риал 0.4687
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3542
    1 Турецкая лира 0.5004
    1 Тайваньский доллар 0.0548
    1 Таджикский сомони 0.2231
    1 Новый туркменский манат 0.5046
    1 Украинская гривна 0.0666
    100 Японских йен 1.4946
    1 Новозеландский доллар 1.2129
    Золото (1 унция) 1992,3899
    Серебро (1 унция) 27,8740
    Платина (1 унция) 1602,8400
    Палладий (1 унция) 1158,1925
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