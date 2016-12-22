Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2016)

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7575 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% - до 1,8344 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7575
|1 Евро
|1.8344
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.2716
|1 Аргентинское песо
|0.1113
|1 Белорусский рубль
|0.8987
|1 Бразильский реал
|0.5283
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4785
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1256
|100 Вон Республики Корея
|0.1466
|1 Чешская крона
|0.0679
|100 Чилийских песо
|0.2607
|1 Китайский юань
|0.2530
|1 Датская крона
|0.2468
|1 Грузинский лари
|0.6248
|1 Гонконгский доллар
|0.2264
|1 Индийская рупия
|0.0259
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1723
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1908
|1 Швейцарский франк
|1.7135
|1 Израильский шекель
|0.4593
|1 Канадский доллар
|1.3086
|1 Кувейтский динар
|5.7407
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0254
|100 Ливанских фунтов
|0.1165
|1 Малазийский ринггит
|0.3927
|1 Мексиканское песо
|0.0855
|1 Молдавский лей
|0.0870
|1 Египетский фунт
|0.0924
|1 Норвежская крона
|0.2026
|100 Узбекских сум
|0.0548
|1 Польский злотый
|0.4150
|1 Сингапурский доллар
|1.2148
|1 Саудовский риал
|0.4687
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3542
|1 Турецкая лира
|0.5004
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.2231
|1 Новый туркменский манат
|0.5046
|1 Украинская гривна
|0.0666
|100 Японских йен
|1.4946
|1 Новозеландский доллар
|1.2129
|Золото (1 унция)
|1992,3899
|Серебро (1 унция)
|27,8740
|Платина (1 унция)
|1602,8400
|Палладий (1 унция)
|1158,1925
Namiq HüseynovАвтор новости
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