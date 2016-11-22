Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2016)

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7091 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,32% - до 1,8166 маната. Курс рубля вырос на 1,13%, составив 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7091
|1 Евро
|1.8166
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.2645
|1 Аргентинское песо
|0.1111
|1 Белорусский рубль
|0.8796
|1 Бразильский реал
|0.5047
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4654
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1203
|100 Вон Республики Корея
|0.1453
|1 Чешская крона
|0.0672
|100 Чилийских песо
|0.2530
|1 Китайский юань
|0.2481
|1 Датская крона
|0.2441
|1 Грузинский лари
|0.6850
|1 Гонконгский доллар
|0.2204
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1349
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1855
|1 Швейцарский франк
|1.6934
|1 Израильский шекель
|0.4422
|1 Канадский доллар
|1.2752
|1 Кувейтский динар
|5.6064
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1133
|1 Малазийский ринггит
|0.3852
|1 Мексиканское песо
|0.0837
|1 Молдавский лей
|0.0851
|1 Египетский фунт
|0.0982
|1 Норвежская крона
|0.2002
|100 Узбекских сум
|0.0545
|1 Польский злотый
|0.4105
|1 Сингапурский доллар
|1.2006
|1 Саудовский риал
|0.4558
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3161
|1 Турецкая лира
|0.5095
|1 Тайваньский доллар
|0.0536
|1 Таджикский сомони
|0.2167
|1 Новый туркменский манат
|0.4890
|1 Украинская гривна
|0.0664
|100 Японских йен
|1.5426
|1 Новозеландский доллар
|1.2100
|Золото (1 унция)
|2075,2747
|Серебро (1 унция)
|28,6958
|Платина (1 унция)
|1587,7539
|Палладий (1 унция)
|1247,6430
Tural İbadlıАвтор новости
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