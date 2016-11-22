Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2016)

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7091 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,32% - до 1,8166 маната. Курс рубля вырос на 1,13%, составив 0,0268 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7091 1 Евро 1.8166 1 Российский рубль 0.0268 1 Австралийский доллар 1.2645 1 Аргентинское песо 0.1111 1 Белорусский рубль 0.8796 1 Бразильский реал 0.5047 1 Дирхам ОАЭ 0.4654 1 Южноафриканский рэнд 0.1203 100 Вон Республики Корея 0.1453 1 Чешская крона 0.0672 100 Чилийских песо 0.2530 1 Китайский юань 0.2481 1 Датская крона 0.2441 1 Грузинский лари 0.6850 1 Гонконгский доллар 0.2204 1 Индийская рупия 0.0251 1 Английский фунт стерлингов 2.1349 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1855 1 Швейцарский франк 1.6934 1 Израильский шекель 0.4422 1 Канадский доллар 1.2752 1 Кувейтский динар 5.6064 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1133 1 Малазийский ринггит 0.3852 1 Мексиканское песо 0.0837 1 Молдавский лей 0.0851 1 Египетский фунт 0.0982 1 Норвежская крона 0.2002 100 Узбекских сум 0.0545 1 Польский злотый 0.4105 1 Сингапурский доллар 1.2006 1 Саудовский риал 0.4558 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3161 1 Турецкая лира 0.5095 1 Тайваньский доллар 0.0536 1 Таджикский сомони 0.2167 1 Новый туркменский манат 0.4890 1 Украинская гривна 0.0664 100 Японских йен 1.5426 1 Новозеландский доллар 1.2100 Золото (1 унция) 2075,2747 Серебро (1 унция) 28,6958 Платина (1 унция) 1587,7539 Палладий (1 унция) 1247,6430