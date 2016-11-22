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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2016)

    1 доллар США - 1,7091 маната

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7091 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,32% - до 1,8166 маната. Курс рубля вырос на 1,13%, составив 0,0268 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7091
    1 Евро 1.8166
    1 Российский рубль 0.0268
    1 Австралийский доллар 1.2645
    1 Аргентинское песо 0.1111
    1 Белорусский рубль 0.8796
    1 Бразильский реал 0.5047
    1 Дирхам ОАЭ 0.4654
    1 Южноафриканский рэнд 0.1203
    100 Вон Республики Корея 0.1453
    1 Чешская крона 0.0672
    100 Чилийских песо 0.2530
    1 Китайский юань 0.2481
    1 Датская крона 0.2441
    1 Грузинский лари 0.6850
    1 Гонконгский доллар 0.2204
    1 Индийская рупия 0.0251
    1 Английский фунт стерлингов 2.1349
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1855
    1 Швейцарский франк 1.6934
    1 Израильский шекель 0.4422
    1 Канадский доллар 1.2752
    1 Кувейтский динар 5.6064
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1133
    1 Малазийский ринггит 0.3852
    1 Мексиканское песо 0.0837
    1 Молдавский лей 0.0851
    1 Египетский фунт 0.0982
    1 Норвежская крона 0.2002
    100 Узбекских сум 0.0545
    1 Польский злотый 0.4105
    1 Сингапурский доллар 1.2006
    1 Саудовский риал 0.4558
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3161
    1 Турецкая лира 0.5095
    1 Тайваньский доллар 0.0536
    1 Таджикский сомони 0.2167
    1 Новый туркменский манат 0.4890
    1 Украинская гривна 0.0664
    100 Японских йен 1.5426
    1 Новозеландский доллар 1.2100
    Золото (1 унция) 2075,2747
    Серебро (1 унция) 28,6958
    Платина (1 унция) 1587,7539
    Палладий (1 унция) 1247,6430

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