​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2015)

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0475 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,68% и составил 1,1887 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,78% и составил 0,0166 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0475
|1 Евро
|1.1887
|1 Российский рубль
|0.0166
|1 Австралийский доллар
|0.7574
|1 Аргентинское песо
|0.1102
|100 Белорусских рублей
|0.0061
|1 Бразильский реал
|0.2659
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0777
|100 Вон Республики Корея
|0.0921
|1 Чешская крона
|0.0439
|100 Чилийских песо
|0.1512
|1 Китайский юань
|0.1650
|1 Датская крона
|0.1593
|1 Грузинский лари
|0.4383
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6168
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1259
|1 Швейцарский франк
|1.0921
|1 Израильский шекель
|0.2704
|1 Канадский доллар
|0.7986
|1 Кувейтский динар
|3.4726
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2439
|1 Мексиканское песо
|0.0630
|1 Молдавский лей
|0.0529
|1 Египетский фунт
|0.1304
|1 Норвежская крона
|0.1281
|100 Узбекских сум
|0.0393
|1 Польский злотый
|0.2770
|1 Сингапурский доллар
|0.7522
|1 Саудовский риал
|0.2793
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4799
|1 Турецкая лира
|0.3620
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1609
|1 Новый туркменский манат
|0.2993
|1 Украинская гривна
|0.0471
|100 Японских йен
|0.8746
|1 Новозеландский доллар
|0.7084
|Золото (1 унция)
|1222,5373
|Серебро (1 унция)
|16,3934
|Платина (1 унция)
|1061,0162
|Палладий (1 унция)
|712,3000
Tural İbadlıАвтор новости