​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2015)

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0475 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,68% и составил 1,1887 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,78% и составил 0,0166 маната.