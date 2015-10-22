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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2015)

    Доллар подорожал, евро подешевело

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0475 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,68% и составил 1,1887 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,78% и составил 0,0166 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0475
    1 Евро 1.1887
    1 Российский рубль 0.0166
    1 Австралийский доллар 0.7574
    1 Аргентинское песо 0.1102
    100 Белорусских рублей 0.0061
    1 Бразильский реал 0.2659
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0777
    100 Вон Республики Корея 0.0921
    1 Чешская крона 0.0439
    100 Чилийских песо 0.1512
    1 Китайский юань 0.1650
    1 Датская крона 0.1593
    1 Грузинский лари 0.4383
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6168
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1259
    1 Швейцарский франк 1.0921
    1 Израильский шекель 0.2704
    1 Канадский доллар 0.7986
    1 Кувейтский динар 3.4726
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2439
    1 Мексиканское песо 0.0630
    1 Молдавский лей 0.0529
    1 Египетский фунт 0.1304
    1 Норвежская крона 0.1281
    100 Узбекских сум 0.0393
    1 Польский злотый 0.2770
    1 Сингапурский доллар 0.7522
    1 Саудовский риал 0.2793
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4799
    1 Турецкая лира 0.3620
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1609
    1 Новый туркменский манат 0.2993
    1 Украинская гривна 0.0471
    100 Японских йен 0.8746
    1 Новозеландский доллар 0.7084
    Золото (1 унция) 1222,5373
    Серебро (1 унция) 16,3934
    Платина (1 унция) 1061,0162
    Палладий (1 унция) 712,3000
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