Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2016)

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6331 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,64% - до 1,8292 маната. Курс рубля вырос на 1,59% и составил 0,0256 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6331
|1 Евро
|1.8292
|1 Российский рубль
|0.0256
|1 Австралийский доллар
|1.2473
|1 Аргентинское песо
|0.1079
|1 Белорусский рубль
|0.8401
|1 Бразильский реал
|0.5087
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4446
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1205
|100 Вон Республики Корея
|0.1481
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2465
|1 Китайский юань
|0.2449
|1 Датская крона
|0.2454
|1 Грузинский лари
|0.7054
|1 Гонконгский доллар
|0.2106
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1318
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1910
|1 Швейцарский франк
|1.6783
|1 Израильский шекель
|0.4339
|1 Канадский доллар
|1.2500
|1 Кувейтский динар
|5.4193
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1084
|1 Малазийский ринггит
|0.3973
|1 Мексиканское песо
|0.0829
|1 Молдавский лей
|0.0827
|1 Египетский фунт
|0.1839
|1 Норвежская крона
|0.1982
|100 Узбекских сум
|0.0547
|1 Польский злотый
|0.4264
|1 Сингапурский доллар
|1.2063
|1 Саудовский риал
|0.4355
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2782
|1 Турецкая лира
|0.5525
|1 Тайваньский доллар
|0.0521
|1 Таджикский сомони
|0.2072
|1 Новый туркменский манат
|0.4676
|1 Украинская гривна
|0.0630
|100 Японских йен
|1.6286
|1 Новозеландский доллар
|1.1972
|Золото (1 унция)
|2165,6539
|Серебро (1 унция)
|32,3081
|Платина (1 унция)
|1703,3233
|Палладий (1 унция)
|1123,5728
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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