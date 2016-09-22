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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2016)

    1 Доллар США - 1,6331 маната

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6331 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,64% - до 1,8292 маната. Курс рубля вырос на 1,59% и составил 0,0256 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6331
    1 Евро 1.8292
    1 Российский рубль 0.0256
    1 Австралийский доллар 1.2473
    1 Аргентинское песо 0.1079
    1 Белорусский рубль 0.8401
    1 Бразильский реал 0.5087
    1 Дирхам ОАЭ 0.4446
    1 Южноафриканский рэнд 0.1205
    100 Вон Республики Корея 0.1481
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2465
    1 Китайский юань 0.2449
    1 Датская крона 0.2454
    1 Грузинский лари 0.7054
    1 Гонконгский доллар 0.2106
    1 Индийская рупия 0.0244
    1 Английский фунт стерлингов 2.1318
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1910
    1 Швейцарский франк 1.6783
    1 Израильский шекель 0.4339
    1 Канадский доллар 1.2500
    1 Кувейтский динар 5.4193
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1084
    1 Малазийский ринггит 0.3973
    1 Мексиканское песо 0.0829
    1 Молдавский лей 0.0827
    1 Египетский фунт 0.1839
    1 Норвежская крона 0.1982
    100 Узбекских сум 0.0547
    1 Польский злотый 0.4264
    1 Сингапурский доллар 1.2063
    1 Саудовский риал 0.4355
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2782
    1 Турецкая лира 0.5525
    1 Тайваньский доллар 0.0521
    1 Таджикский сомони 0.2072
    1 Новый туркменский манат 0.4676
    1 Украинская гривна 0.0630
    100 Японских йен 1.6286
    1 Новозеландский доллар 1.1972
    Золото (1 унция) 2165,6539
    Серебро (1 унция) 32,3081
    Платина (1 унция) 1703,3233
    Палладий (1 унция) 1123,5728

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