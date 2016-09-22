Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2016)

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6331 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,64% - до 1,8292 маната. Курс рубля вырос на 1,59% и составил 0,0256 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6331 1 Евро 1.8292 1 Российский рубль 0.0256 1 Австралийский доллар 1.2473 1 Аргентинское песо 0.1079 1 Белорусский рубль 0.8401 1 Бразильский реал 0.5087 1 Дирхам ОАЭ 0.4446 1 Южноафриканский рэнд 0.1205 100 Вон Республики Корея 0.1481 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2465 1 Китайский юань 0.2449 1 Датская крона 0.2454 1 Грузинский лари 0.7054 1 Гонконгский доллар 0.2106 1 Индийская рупия 0.0244 1 Английский фунт стерлингов 2.1318 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1910 1 Швейцарский франк 1.6783 1 Израильский шекель 0.4339 1 Канадский доллар 1.2500 1 Кувейтский динар 5.4193 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1084 1 Малазийский ринггит 0.3973 1 Мексиканское песо 0.0829 1 Молдавский лей 0.0827 1 Египетский фунт 0.1839 1 Норвежская крона 0.1982 100 Узбекских сум 0.0547 1 Польский злотый 0.4264 1 Сингапурский доллар 1.2063 1 Саудовский риал 0.4355 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2782 1 Турецкая лира 0.5525 1 Тайваньский доллар 0.0521 1 Таджикский сомони 0.2072 1 Новый туркменский манат 0.4676 1 Украинская гривна 0.0630 100 Японских йен 1.6286 1 Новозеландский доллар 1.1972 Золото (1 унция) 2165,6539 Серебро (1 унция) 32,3081 Платина (1 унция) 1703,3233 Палладий (1 унция) 1123,5728