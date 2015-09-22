​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2015)

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,06% - до 1,0482 манатов.
Как сообщает Report, евро снизилось на 0,98% - до 1,1742 манатов.
Курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0158 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0482
|1 Евро
|1.1742
|1 Российский рубль
|0.0158
|1 Австралийский доллар
|0.7479
|1 Аргентинское песо
|0.1117
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2630
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0778
|100 Вон Республики Корея
|0.0891
|1 Чешская крона
|0.0434
|100 Чилийских песо
|0.1531
|1 Китайский юань
|0.1645
|1 Датская крона
|0.1574
|1 Грузинский лари
|0.4261
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0160
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6268
|100 Индонезийских рупий
|0.0072
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1257
|1 Швейцарский франк
|1.0790
|1 Израильский шекель
|0.2665
|1 Канадский доллар
|0.7919
|1 Кувейтский динар
|3.4703
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0149
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2443
|1 Мексиканское песо
|0.0629
|1 Молдавский лей
|0.0524
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1276
|100 Узбекских сум
|0.0401
|1 Польский злотый
|0.2804
|1 Сингапурский доллар
|0.7418
|1 Саудовский риал
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4782
|1 Турецкая лира
|0.3490
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1633
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0479
|100 Японских йен
|0.8706
|1 Новозеландский доллар
|0.6624
|Золото (1 унция)
|1188,35
|Серебро (1 унция)
|15,9387
|Платина (1 унция)
|1018,27
|Палладий (1 унция)
|643,0707
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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