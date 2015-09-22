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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2015)

    1 Доллар США = 1.0482 манатов

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,06% - до 1,0482 манатов.

    Как сообщает Report, евро снизилось на 0,98% - до 1,1742 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0158 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0482
    1 Евро 1.1742
    1 Российский рубль 0.0158
    1 Австралийский доллар 0.7479
    1 Аргентинское песо 0.1117
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2630
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0778
    100 Вон Республики Корея 0.0891
    1 Чешская крона 0.0434
    100 Чилийских песо 0.1531
    1 Китайский юань 0.1645
    1 Датская крона 0.1574
    1 Грузинский лари 0.4261
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0160
    1 Английский фунт стерлингов 1.6268
    100 Индонезийских рупий 0.0072
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1257
    1 Швейцарский франк 1.0790
    1 Израильский шекель 0.2665
    1 Канадский доллар 0.7919
    1 Кувейтский динар 3.4703
    1 Казахстанский тенге 0.0039
    1 Киргизский сом 0.0149
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2443
    1 Мексиканское песо 0.0629
    1 Молдавский лей 0.0524
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1276
    100 Узбекских сум 0.0401
    1 Польский злотый 0.2804
    1 Сингапурский доллар 0.7418
    1 Саудовский риал 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4782
    1 Турецкая лира 0.3490
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1633
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0479
    100 Японских йен 0.8706
    1 Новозеландский доллар 0.6624
    Золото (1 унция) 1188,35
    Серебро (1 унция) 15,9387
    Платина (1 унция) 1018,27
    Палладий (1 унция) 643,0707
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