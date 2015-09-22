​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2015)

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,06% - до 1,0482 манатов.

Как сообщает Report, евро снизилось на 0,98% - до 1,1742 манатов.

Курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0158 манатов.