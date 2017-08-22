Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2017)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,47% - до 2,0081 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7008 1 Евро 2.0081 1 Российский рубль 0.0288 1 Австралийский доллар 1.3498 1 Аргентинское песо 0.0982 1 Белорусский рубль 0.8806 1 Бразильский реал 0.5375 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1292 100 Вон Республики Корея 0.1499 1 Чешская крона 0.0769 100 Чилийских песо 0.2646 1 Китайский юань 0.2555 1 Датская крона 0.2700 1 Грузинский лари 0.7084 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1911 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2104 1 Швейцарский франк 1.7650 1 Израильский шекель 0.4703 1 Канадский доллар 1.3542 1 Кувейтский динар 5.6337 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3973 1 Мексиканское песо 0.0963 1 Молдавский лей 0.0954 1 Египетский фунт 0.0959 1 Норвежская крона 0.2152 100 Узбекских сум 0.0407 1 Польский злотый 0.4694 1 Сингапурский доллар 1.2498 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3972 1 Турецкая лира 0.4862 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4866 1 Украинская гривна 0.0667 100 Японских йен 1.5564 1 Новозеландский доллар 1.2460 Золото (1 унция) 2198,9643 Серебро (1 унция) 28,9000 Платина (1 унция) 1670,1856 Палладий (1 унция) 1588,5472