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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7008 маната

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,47% - до 2,0081 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7008
    1 Евро 2.0081
    1 Российский рубль 0.0288
    1 Австралийский доллар 1.3498
    1 Аргентинское песо 0.0982
    1 Белорусский рубль 0.8806
    1 Бразильский реал 0.5375
    1 Дирхам ОАЭ 0.4630
    1 Южноафриканский рэнд 0.1292
    100 Вон Республики Корея 0.1499
    1 Чешская крона 0.0769
    100 Чилийских песо 0.2646
    1 Китайский юань 0.2555
    1 Датская крона 0.2700
    1 Грузинский лари 0.7084
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1911
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2104
    1 Швейцарский франк 1.7650
    1 Израильский шекель 0.4703
    1 Канадский доллар 1.3542
    1 Кувейтский динар 5.6337
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3973
    1 Мексиканское песо 0.0963
    1 Молдавский лей 0.0954
    1 Египетский фунт 0.0959
    1 Норвежская крона 0.2152
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.4694
    1 Сингапурский доллар 1.2498
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3972
    1 Турецкая лира 0.4862
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4866
    1 Украинская гривна 0.0667
    100 Японских йен 1.5564
    1 Новозеландский доллар 1.2460
    Золото (1 унция) 2198,9643
    Серебро (1 унция) 28,9000
    Платина (1 унция) 1670,1856
    Палладий (1 унция) 1588,5472

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