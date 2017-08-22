Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2017)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,47% - до 2,0081 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7008
|1 Евро
|2.0081
|1 Российский рубль
|0.0288
|1 Австралийский доллар
|1.3498
|1 Аргентинское песо
|0.0982
|1 Белорусский рубль
|0.8806
|1 Бразильский реал
|0.5375
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4630
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1292
|100 Вон Республики Корея
|0.1499
|1 Чешская крона
|0.0769
|100 Чилийских песо
|0.2646
|1 Китайский юань
|0.2555
|1 Датская крона
|0.2700
|1 Грузинский лари
|0.7084
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1911
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2104
|1 Швейцарский франк
|1.7650
|1 Израильский шекель
|0.4703
|1 Канадский доллар
|1.3542
|1 Кувейтский динар
|5.6337
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3973
|1 Мексиканское песо
|0.0963
|1 Молдавский лей
|0.0954
|1 Египетский фунт
|0.0959
|1 Норвежская крона
|0.2152
|100 Узбекских сум
|0.0407
|1 Польский злотый
|0.4694
|1 Сингапурский доллар
|1.2498
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3972
|1 Турецкая лира
|0.4862
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4866
|1 Украинская гривна
|0.0667
|100 Японских йен
|1.5564
|1 Новозеландский доллар
|1.2460
|Золото (1 унция)
|2198,9643
|Серебро (1 унция)
|28,9000
|Платина (1 унция)
|1670,1856
|Палладий (1 унция)
|1588,5472
Editor RussianАвтор новости
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