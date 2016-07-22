Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2016)

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5724 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,18% и составил 1,7345 маната. Курс рубля снизился на 0,41% и составил 0,0245 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5724 1 Евро 1.7345 1 Российский рубль 0.0245 1 Австралийский доллар 1.1762 1 Аргентинское песо 0.1049 1 Белорусский рубль 0.7957 1 Бразильский реал 0.4806 1 Дирхам ОАЭ 0.4281 1 Южноафриканский рэнд 0.1105 100 Вон Республики Корея 0.1386 1 Чешская крона 0.0642 100 Чилийских песо 0.2414 1 Китайский юань 0.2358 1 Датская крона 0.2331 1 Грузинский лари 0.6685 1 Гонконгский доллар 0.2028 1 Индийская рупия 0.0234 1 Английский фунт стерлингов 2.0800 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1830 1 Швейцарский франк 1.5968 1 Израильский шекель 0.4089 1 Канадский доллар 1.1998 1 Кувейтский динар 5.2006 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1043 1 Малазийский ринггит 0.3866 1 Мексиканское песо 0.0845 1 Молдавский лей 0.0797 1 Египетский фунт 0.1771 1 Норвежская крона 0.1851 100 Узбекских сум 0.0532 1 Польский злотый 0.3977 1 Сингапурский доллар 1.1605 1 Саудовский риал 0.4193 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1796 1 Турецкая лира 0.5124 1 Тайваньский доллар 0.0491 1 Таджикский сомони 0.2007 1 Новый туркменский манат 0.4680 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.4861 1 Новозеландский доллар 1.1008 Золото (1 унция) 2077,3763 Серебро (1 унция) 31,0077 Платина (1 унция) 1712,3436 Палладий (1 унция) 1062,9424