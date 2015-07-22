​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2015)

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня 1 доллар США подешевел по отношению к манату на 0,04%, составив 1,0495 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожало на 0,98%, составив 1, 1476 манатов. По информации, наименьшие колебания среди находящихся в обращении в Азербайджане валют отмечаются в курсе российского рубля. Так, курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,54% и составил 0,0184 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0495
|1 Евро
|1.1476
|1 Российский рубль
|0.0184
|1 Австралийский доллар
|0.7778
|1 Аргентинское песо
|0.1143
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3304
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0849
|100 Вон Республики Корея
|0.0910
|1 Чешская крона
|0.0423
|100 Чилийских песо
|0.1611
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1538
|1 Грузинский лари
|0.4638
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6332
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1228
|1 Швейцарский франк
|1.0955
|1 Израильский шекель
|0.2763
|1 Канадский доллар
|0.8100
|1 Кувейтский динар
|3.4603
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0166
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2767
|1 Мексиканское песо
|0.0656
|1 Молдавский лей
|0.0551
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1292
|100 Узбекских сум
|0.0408
|1 Польский злотый
|0.2777
|1 Сингапурский доллар
|0.7690
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4579
|1 Турецкая лира
|0.3906
|1 Тайваньский доллар
|0.0336
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0475
|100 Японских йен
|0.8481
|1 Новозеландский доллар
|0.6945
|Золото (1 унция)
|1160,3272
|Серебро (1 унция)
|15,4591
|Платина (1 унция)
|1030,6090
|Палладий (1 унция)
|646,4920
Tural İbadlıАвтор новости