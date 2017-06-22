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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,33% - до 1,9015 маната, курс рубля снизился на 0,7%, составив 0,0283 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9015
    1 Российский рубль 0.0283
    1 Австралийский доллар 1.2858
    1 Аргентинское песо 0.1050
    1 Белорусский рубль 0.8838
    1 Бразильский реал 0.5104
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1304
    100 Вон Республики Корея 0.1490
    1 Чешская крона 0.0723
    100 Чилийских песо 0.2558
    1 Китайский юань 0.2492
    1 Датская крона 0.2556
    1 Грузинский лари 0.7043
    1 Гонконгский доллар 0.2182
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1569
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1946
    1 Швейцарский франк 1.7507
    1 Израильский шекель 0.4805
    1 Канадский доллар 1.2776
    1 Кувейтский динар 5.6058
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3972
    1 Мексиканское песо 0.0934
    1 Молдавский лей 0.0931
    1 Египетский фунт 0.0938
    1 Норвежская крона 0.1996
    100 Узбекских сум 0.0433
    1 Польский злотый 0.4469
    1 Сингапурский доллар 1.2250
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3469
    1 Турецкая лира 0.4820
    1 Тайваньский доллар 0.0559
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0654
    100 Японских йен 1.5321
    1 Новозеландский доллар 1.2349
    Золото (1 унция) 2114,9835
    Серебро (1 унция) 28,2225
    Платина (1 унция) 1560,9174
    Палладий (1 унция) 1501,3404
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