Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2017)

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,33% - до 1,9015 маната, курс рубля снизился на 0,7%, составив 0,0283 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9015
|1 Российский рубль
|0.0283
|1 Австралийский доллар
|1.2858
|1 Аргентинское песо
|0.1050
|1 Белорусский рубль
|0.8838
|1 Бразильский реал
|0.5104
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1304
|100 Вон Республики Корея
|0.1490
|1 Чешская крона
|0.0723
|100 Чилийских песо
|0.2558
|1 Китайский юань
|0.2492
|1 Датская крона
|0.2556
|1 Грузинский лари
|0.7043
|1 Гонконгский доллар
|0.2182
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1569
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1946
|1 Швейцарский франк
|1.7507
|1 Израильский шекель
|0.4805
|1 Канадский доллар
|1.2776
|1 Кувейтский динар
|5.6058
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3972
|1 Мексиканское песо
|0.0934
|1 Молдавский лей
|0.0931
|1 Египетский фунт
|0.0938
|1 Норвежская крона
|0.1996
|100 Узбекских сум
|0.0433
|1 Польский злотый
|0.4469
|1 Сингапурский доллар
|1.2250
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3469
|1 Турецкая лира
|0.4820
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5321
|1 Новозеландский доллар
|1.2349
|Золото (1 унция)
|2114,9835
|Серебро (1 унция)
|28,2225
|Платина (1 унция)
|1560,9174
|Палладий (1 унция)
|1501,3404
Economic DepartmentАвтор новости