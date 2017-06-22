Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2017)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,33% - до 1,9015 маната, курс рубля снизился на 0,7%, составив 0,0283 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9015 1 Российский рубль 0.0283 1 Австралийский доллар 1.2858 1 Аргентинское песо 0.1050 1 Белорусский рубль 0.8838 1 Бразильский реал 0.5104 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1304 100 Вон Республики Корея 0.1490 1 Чешская крона 0.0723 100 Чилийских песо 0.2558 1 Китайский юань 0.2492 1 Датская крона 0.2556 1 Грузинский лари 0.7043 1 Гонконгский доллар 0.2182 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1569 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1946 1 Швейцарский франк 1.7507 1 Израильский шекель 0.4805 1 Канадский доллар 1.2776 1 Кувейтский динар 5.6058 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3972 1 Мексиканское песо 0.0934 1 Молдавский лей 0.0931 1 Египетский фунт 0.0938 1 Норвежская крона 0.1996 100 Узбекских сум 0.0433 1 Польский злотый 0.4469 1 Сингапурский доллар 1.2250 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3469 1 Турецкая лира 0.4820 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.5321 1 Новозеландский доллар 1.2349 Золото (1 унция) 2114,9835 Серебро (1 унция) 28,2225 Платина (1 унция) 1560,9174 Палладий (1 унция) 1501,3404