​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2016)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5270 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,42% и составил 1,7201 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0239 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5270 1 Евро 1.7201 1 Российский рубль 0.0239 1 Австралийский доллар 1.1400 1 Аргентинское песо 0.1094 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4471 1 Дирхам ОАЭ 0.4157 1 Южноафриканский рэнд 0.1036 100 Вон Республики Корея 0.1322 1 Чешская крона 0.0636 100 Чилийских песо 0.2260 1 Китайский юань 0.2318 1 Датская крона 0.2313 1 Грузинский лари 0.6925 1 Гонконгский доллар 0.1968 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.2422 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1848 1 Швейцарский франк 1.5879 1 Израильский шекель 0.3958 1 Канадский доллар 1.1943 1 Кувейтский динар 5.0739 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0225 100 Ливанских фунтов 0.1013 1 Малазийский ринггит 0.3786 1 Мексиканское песо 0.0819 1 Молдавский лей 0.0775 1 Египетский фунт 0.1720 1 Норвежская крона 0.1840 100 Узбекских сум 0.0519 1 Польский злотый 0.3915 1 Сингапурский доллар 1.1369 1 Саудовский риал 0.4072 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1660 1 Турецкая лира 0.5244 1 Тайваньский доллар 0.0474 1 Таджикский сомони 0.1944 1 Новый туркменский манат 0.4538 1 Украинская гривна 0.0604 100 Японских йен 1.4603 1 Новозеландский доллар 1.0912 Золото (1 унция) 1943,2602 Серебро (1 унция) 26,2797 Платина (1 унция) 1487,2980 Палладий (1 унция) 830,6880