​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2016)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5270 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,42% и составил 1,7201 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0239 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5270
|1 Евро
|1.7201
|1 Российский рубль
|0.0239
|1 Австралийский доллар
|1.1400
|1 Аргентинское песо
|0.1094
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4471
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4157
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1036
|100 Вон Республики Корея
|0.1322
|1 Чешская крона
|0.0636
|100 Чилийских песо
|0.2260
|1 Китайский юань
|0.2318
|1 Датская крона
|0.2313
|1 Грузинский лари
|0.6925
|1 Гонконгский доллар
|0.1968
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2422
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1848
|1 Швейцарский франк
|1.5879
|1 Израильский шекель
|0.3958
|1 Канадский доллар
|1.1943
|1 Кувейтский динар
|5.0739
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0225
|100 Ливанских фунтов
|0.1013
|1 Малазийский ринггит
|0.3786
|1 Мексиканское песо
|0.0819
|1 Молдавский лей
|0.0775
|1 Египетский фунт
|0.1720
|1 Норвежская крона
|0.1840
|100 Узбекских сум
|0.0519
|1 Польский злотый
|0.3915
|1 Сингапурский доллар
|1.1369
|1 Саудовский риал
|0.4072
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1660
|1 Турецкая лира
|0.5244
|1 Тайваньский доллар
|0.0474
|1 Таджикский сомони
|0.1944
|1 Новый туркменский манат
|0.4538
|1 Украинская гривна
|0.0604
|100 Японских йен
|1.4603
|1 Новозеландский доллар
|1.0912
|Золото (1 унция)
|1943,2602
|Серебро (1 унция)
|26,2797
|Платина (1 унция)
|1487,2980
|Палладий (1 унция)
|830,6880
Tural İbadlıАвтор новости
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