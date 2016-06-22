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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2016)

    1 доллар США - 1,5270 маната

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5270 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,42% и составил 1,7201 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0239 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5270
    1 Евро 1.7201
    1 Российский рубль 0.0239
    1 Австралийский доллар 1.1400
    1 Аргентинское песо 0.1094
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4471
    1 Дирхам ОАЭ 0.4157
    1 Южноафриканский рэнд 0.1036
    100 Вон Республики Корея 0.1322
    1 Чешская крона 0.0636
    100 Чилийских песо 0.2260
    1 Китайский юань 0.2318
    1 Датская крона 0.2313
    1 Грузинский лари 0.6925
    1 Гонконгский доллар 0.1968
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.2422
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1848
    1 Швейцарский франк 1.5879
    1 Израильский шекель 0.3958
    1 Канадский доллар 1.1943
    1 Кувейтский динар 5.0739
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0225
    100 Ливанских фунтов 0.1013
    1 Малазийский ринггит 0.3786
    1 Мексиканское песо 0.0819
    1 Молдавский лей 0.0775
    1 Египетский фунт 0.1720
    1 Норвежская крона 0.1840
    100 Узбекских сум 0.0519
    1 Польский злотый 0.3915
    1 Сингапурский доллар 1.1369
    1 Саудовский риал 0.4072
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1660
    1 Турецкая лира 0.5244
    1 Тайваньский доллар 0.0474
    1 Таджикский сомони 0.1944
    1 Новый туркменский манат 0.4538
    1 Украинская гривна 0.0604
    100 Японских йен 1.4603
    1 Новозеландский доллар 1.0912
    Золото (1 унция) 1943,2602
    Серебро (1 унция) 26,2797
    Платина (1 унция) 1487,2980
    Палладий (1 унция) 830,6880

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