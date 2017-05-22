Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2017)

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7023 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,69% - до 1,9047 маната. Курс рубля повысился на 1,35%, составив 0,03 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7023 1 Евро 1.9047 1 Российский рубль 0.0300 1 Австралийский доллар 1.2665 1 Аргентинское песо 0.1063 1 Белорусский рубль 0.9157 1 Бразильский реал 0.5233 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1287 100 Вон Республики Корея 0.1524 1 Чешская крона 0.0719 100 Чилийских песо 0.2545 1 Китайский юань 0.2471 1 Датская крона 0.2559 1 Грузинский лари 0.7027 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2128 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1949 1 Швейцарский франк 1.7467 1 Израильский шекель 0.4751 1 Канадский доллар 1.2578 1 Кувейтский динар 5.6080 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1130 1 Малазийский ринггит 0.3951 1 Мексиканское песо 0.0909 1 Молдавский лей 0.0927 1 Египетский фунт 0.0939 1 Норвежская крона 0.2032 100 Узбекских сум 0.0449 1 Польский злотый 0.4542 1 Сингапурский доллар 1.2270 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3502 1 Турецкая лира 0.4760 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1939 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0646 100 Японских йен 1.5264 1 Новозеландский доллар 1.1809 Золото (1 унция) 2131,2796 Серебро (1 унция) 28,6497 Платина (1 унция) 1605,2689 Палладий (1 унция) 1310,7710