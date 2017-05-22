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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7023 маната

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7023 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,69% - до 1,9047 маната. Курс рубля повысился на 1,35%, составив 0,03 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7023
    1 Евро 1.9047
    1 Российский рубль 0.0300
    1 Австралийский доллар 1.2665
    1 Аргентинское песо 0.1063
    1 Белорусский рубль 0.9157
    1 Бразильский реал 0.5233
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1287
    100 Вон Республики Корея 0.1524
    1 Чешская крона 0.0719
    100 Чилийских песо 0.2545
    1 Китайский юань 0.2471
    1 Датская крона 0.2559
    1 Грузинский лари 0.7027
    1 Гонконгский доллар 0.2187
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2128
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1949
    1 Швейцарский франк 1.7467
    1 Израильский шекель 0.4751
    1 Канадский доллар 1.2578
    1 Кувейтский динар 5.6080
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1130
    1 Малазийский ринггит 0.3951
    1 Мексиканское песо 0.0909
    1 Молдавский лей 0.0927
    1 Египетский фунт 0.0939
    1 Норвежская крона 0.2032
    100 Узбекских сум 0.0449
    1 Польский злотый 0.4542
    1 Сингапурский доллар 1.2270
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3502
    1 Турецкая лира 0.4760
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.1939
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0646
    100 Японских йен 1.5264
    1 Новозеландский доллар 1.1809
    Золото (1 унция) 2131,2796
    Серебро (1 унция) 28,6497
    Платина (1 унция) 1605,2689
    Палладий (1 унция) 1310,7710
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