​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне 1,9105 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9105 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.2132 1 Аргентинское песо 0.0406 1 Белорусский рубль 0.8119 1 Бразильский реал 0.4328 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1206 100 Вон Республики Корея 0.1488 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2567 1 Китайский юань 0.2532 1 Датская крона 0.2559 1 Грузинский лари 0.6306 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.2090 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1827 1 Швейцарский франк 1.6750 1 Израильский шекель 0.4730 1 Канадский доллар 1.2724 1 Кувейтский динар 5.5892 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4110 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.0952 1 Египетский фунт 0.0989 1 Норвежская крона 0.1999 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4466 1 Сингапурский доллар 1.2530 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3583 1 Турецкая лира 0.2915 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0633 100 Японских йен 1.5189 1 Новозеландский доллар 1.1348 Золото (1 унция) 2175.0480 Серебро (1 унция) 25.5949 Платина (1 унция) 1501.6790 Палладий (1 унция) 2416.8730