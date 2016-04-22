​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2016)

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к снизился на 0,36% и составил 1,5074 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,35% и составил 1,7028 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 2,16% и составил 0,0227 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5074
|1 Евро
|1.7028
|1 Российский рубль
|0.0227
|1 Австралийский доллар
|1.1677
|1 Аргентинское песо
|0.1056
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4274
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4104
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1053
|100 Вон Республики Корея
|0.1318
|1 Чешская крона
|0.0630
|100 Чилийских песо
|0.2261
|1 Китайский юань
|0.2324
|1 Датская крона
|0.2288
|1 Грузинский лари
|0.6729
|1 Гонконгский доллар
|0.1943
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1633
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1852
|1 Швейцарский франк
|1.5470
|1 Израильский шекель
|0.3995
|1 Канадский доллар
|1.1856
|1 Кувейтский динар
|4.9969
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0220
|100 Ливанских фунтов
|0.1000
|1 Малазийский ринггит
|0.3859
|1 Мексиканское песо
|0.0864
|1 Молдавский лей
|0.0763
|1 Египетский фунт
|0.1698
|1 Норвежская крона
|0.1839
|100 Узбекских сум
|0.0522
|1 Польский злотый
|0.3938
|1 Сингапурский доллар
|1.1166
|1 Саудовский риал
|0.4019
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0946
|1 Турецкая лира
|0.5318
|1 Тайваньский доллар
|0.0466
|1 Таджикский сомони
|0.1901
|1 Новый туркменский манат
|0.4453
|1 Украинская гривна
|0.0594
|100 Японских йен
|1.3696
|1 Новозеландский доллар
|1.0419
|Золото (1 унция)
|1883,1195
|Серебро (1 унция)
|25,7404
|Платина (1 унция)
|1569,2034
|Палладий (1 унция)
|928,5584
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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