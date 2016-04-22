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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2016)

    1 доллар США - 1,5074 манатов

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к снизился на 0,36% и составил 1,5074 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,35% и составил 1,7028 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 2,16% и составил 0,0227 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5074
    1 Евро 1.7028
    1 Российский рубль 0.0227
    1 Австралийский доллар 1.1677
    1 Аргентинское песо 0.1056
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4274
    1 Дирхам ОАЭ 0.4104
    1 Южноафриканский рэнд 0.1053
    100 Вон Республики Корея 0.1318
    1 Чешская крона 0.0630
    100 Чилийских песо 0.2261
    1 Китайский юань 0.2324
    1 Датская крона 0.2288
    1 Грузинский лари 0.6729
    1 Гонконгский доллар 0.1943
    1 Индийская рупия 0.0227
    1 Английский фунт стерлингов 2.1633
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1852
    1 Швейцарский франк 1.5470
    1 Израильский шекель 0.3995
    1 Канадский доллар 1.1856
    1 Кувейтский динар 4.9969
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0220
    100 Ливанских фунтов 0.1000
    1 Малазийский ринггит 0.3859
    1 Мексиканское песо 0.0864
    1 Молдавский лей 0.0763
    1 Египетский фунт 0.1698
    1 Норвежская крона 0.1839
    100 Узбекских сум 0.0522
    1 Польский злотый 0.3938
    1 Сингапурский доллар 1.1166
    1 Саудовский риал 0.4019
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.0946
    1 Турецкая лира 0.5318
    1 Тайваньский доллар 0.0466
    1 Таджикский сомони 0.1901
    1 Новый туркменский манат 0.4453
    1 Украинская гривна 0.0594
    100 Японских йен 1.3696
    1 Новозеландский доллар 1.0419
    Золото (1 унция) 1883,1195
    Серебро (1 унция) 25,7404
    Платина (1 унция) 1569,2034
    Палладий (1 унция) 928,5584

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