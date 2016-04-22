​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2016)

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к снизился на 0,36% и составил 1,5074 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,35% и составил 1,7028 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 2,16% и составил 0,0227 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5074 1 Евро 1.7028 1 Российский рубль 0.0227 1 Австралийский доллар 1.1677 1 Аргентинское песо 0.1056 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4274 1 Дирхам ОАЭ 0.4104 1 Южноафриканский рэнд 0.1053 100 Вон Республики Корея 0.1318 1 Чешская крона 0.0630 100 Чилийских песо 0.2261 1 Китайский юань 0.2324 1 Датская крона 0.2288 1 Грузинский лари 0.6729 1 Гонконгский доллар 0.1943 1 Индийская рупия 0.0227 1 Английский фунт стерлингов 2.1633 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1852 1 Швейцарский франк 1.5470 1 Израильский шекель 0.3995 1 Канадский доллар 1.1856 1 Кувейтский динар 4.9969 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0220 100 Ливанских фунтов 0.1000 1 Малазийский ринггит 0.3859 1 Мексиканское песо 0.0864 1 Молдавский лей 0.0763 1 Египетский фунт 0.1698 1 Норвежская крона 0.1839 100 Узбекских сум 0.0522 1 Польский злотый 0.3938 1 Сингапурский доллар 1.1166 1 Саудовский риал 0.4019 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0946 1 Турецкая лира 0.5318 1 Тайваньский доллар 0.0466 1 Таджикский сомони 0.1901 1 Новый туркменский манат 0.4453 1 Украинская гривна 0.0594 100 Японских йен 1.3696 1 Новозеландский доллар 1.0419 Золото (1 унция) 1883,1195 Серебро (1 унция) 25,7404 Платина (1 унция) 1569,2034 Палладий (1 унция) 928,5584