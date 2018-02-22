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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2018)

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,40%, до 2,0865 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,03 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0865
    1 Российский рубль 0.0300
    1 Австралийский доллар 1.3268
    1 Аргентинское песо 0.0854
    1 Белорусский рубль 0.8674
    1 Бразильский реал 0.5205
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1455
    100 Вон Республики Корея 0.1568
    1 Чешская крона 0.0823
    100 Чилийских песо 0.2858
    1 Китайский юань 0.2678
    1 Датская крона 0.2802
    1 Грузинский лари 0.6900
    1 Гонконгский доллар 0.2172
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.3644
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2090
    1 Швейцарский франк 1.8097
    1 Израильский шекель 0.4867
    1 Канадский доллар 1.3391
    1 Кувейтский динар 5.6666
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4339
    1 Мексиканское песо 0.0903
    1 Молдавский лей 0.1021
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2157
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4997
    1 Сингапурский доллар 1.2832
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4647
    1 Турецкая лира 0.4475
    1 Тайваньский доллар 0.0581
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0629
    100 Японских йен 1.5823
    1 Новозеландский доллар 1.2435
    Золото (1 унция) 2250,2694
    Серебро (1 унция) 28.0240
    Платина (1 унция) 1684,0596
    Палладий (1 унция) 1736,4226
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