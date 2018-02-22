Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2018)

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,40%, до 2,0865 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,03 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0865
|1 Российский рубль
|0.0300
|1 Австралийский доллар
|1.3268
|1 Аргентинское песо
|0.0854
|1 Белорусский рубль
|0.8674
|1 Бразильский реал
|0.5205
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1455
|100 Вон Республики Корея
|0.1568
|1 Чешская крона
|0.0823
|100 Чилийских песо
|0.2858
|1 Китайский юань
|0.2678
|1 Датская крона
|0.2802
|1 Грузинский лари
|0.6900
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3644
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2090
|1 Швейцарский франк
|1.8097
|1 Израильский шекель
|0.4867
|1 Канадский доллар
|1.3391
|1 Кувейтский динар
|5.6666
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4339
|1 Мексиканское песо
|0.0903
|1 Молдавский лей
|0.1021
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2157
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4997
|1 Сингапурский доллар
|1.2832
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4647
|1 Турецкая лира
|0.4475
|1 Тайваньский доллар
|0.0581
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.5823
|1 Новозеландский доллар
|1.2435
|Золото (1 унция)
|2250,2694
|Серебро (1 унция)
|28.0240
|Платина (1 унция)
|1684,0596
|Палладий (1 унция)
|1736,4226
Tural İbadlıАвтор новости