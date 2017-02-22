Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2017)

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,55% и составил 1,7447 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,21% - до 1,8399 маната. Курс рубля повысился на 1,33% - до 0,0304 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7447 1 Евро 1.8399 1 Российский рубль 0.0304 1 Австралийский доллар 1.3418 1 Аргентинское песо 0.1119 1 Белорусский рубль 0.9310 1 Бразильский реал 0.5636 1 Дирхам ОАЭ 0.4750 1 Южноафриканский рэнд 0.1328 100 Вон Республики Корея 0.1529 1 Чешская крона 0.0681 100 Чилийских песо 0.2713 1 Китайский юань 0.2536 1 Датская крона 0.2475 1 Грузинский лари 0.6654 1 Гонконгский доллар 0.2248 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.1809 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1945 1 Швейцарский франк 1.7292 1 Израильский шекель 0.4715 1 Канадский доллар 1.3299 1 Кувейтский динар 5.7105 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0252 100 Ливанских фунтов 0.1156 1 Малазийский ринггит 0.3915 1 Мексиканское песо 0.0848 1 Молдавский лей 0.0871 1 Египетский фунт 0.1106 1 Норвежская крона 0.2090 100 Узбекских сум 0.0528 1 Польский злотый 0.4283 1 Сингапурский доллар 1.2295 1 Саудовский риал 0.4652 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3551 1 Турецкая лира 0.4816 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.2184 1 Новый туркменский манат 0.4992 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.5383 1 Новозеландский доллар 1.2501 Золото (1 унция) 2151,5640 Серебро (1 унция) 31,3174 Платина (1 унция) 1723,7636 Палладий (1 унция) 1338,1849