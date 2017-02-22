Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2017)

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,55% и составил 1,7447 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,21% - до 1,8399 маната. Курс рубля повысился на 1,33% - до 0,0304 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7447
|1 Евро
|1.8399
|1 Российский рубль
|0.0304
|1 Австралийский доллар
|1.3418
|1 Аргентинское песо
|0.1119
|1 Белорусский рубль
|0.9310
|1 Бразильский реал
|0.5636
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4750
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1328
|100 Вон Республики Корея
|0.1529
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2713
|1 Китайский юань
|0.2536
|1 Датская крона
|0.2475
|1 Грузинский лари
|0.6654
|1 Гонконгский доллар
|0.2248
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1809
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1945
|1 Швейцарский франк
|1.7292
|1 Израильский шекель
|0.4715
|1 Канадский доллар
|1.3299
|1 Кувейтский динар
|5.7105
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1156
|1 Малазийский ринггит
|0.3915
|1 Мексиканское песо
|0.0848
|1 Молдавский лей
|0.0871
|1 Египетский фунт
|0.1106
|1 Норвежская крона
|0.2090
|100 Узбекских сум
|0.0528
|1 Польский злотый
|0.4283
|1 Сингапурский доллар
|1.2295
|1 Саудовский риал
|0.4652
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3551
|1 Турецкая лира
|0.4816
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.2184
|1 Новый туркменский манат
|0.4992
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5383
|1 Новозеландский доллар
|1.2501
|Золото (1 унция)
|2151,5640
|Серебро (1 унция)
|31,3174
|Платина (1 унция)
|1723,7636
|Палладий (1 унция)
|1338,1849
Tural İbadlıАвтор новости