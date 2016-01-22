​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2016)

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,53% и составил 1,7365 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,52% и составил 0,0194 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6028
|1 Евро
|1.7365
|1 Российский рубль
|0.0194
|1 Австралийский доллар
|1.1227
|1 Аргентинское песо
|0.1186
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3857
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4364
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0965
|100 Вон Республики Корея
|0.1334
|1 Чешская крона
|0.0642
|100 Чилийских песо
|0.2205
|1 Китайский юань
|0.2436
|1 Датская крона
|0.2327
|1 Грузинский лари
|0.6542
|1 Гонконгский доллар
|0.2054
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2772
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1870
|1 Швейцарский франк
|1.5887
|1 Израильский шекель
|0.4029
|1 Канадский доллар
|1.1221
|1 Кувейтский динар
|5.2594
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1061
|1 Малазийский ринггит
|0.3704
|1 Мексиканское песо
|0.0856
|1 Молдавский лей
|0.0784
|1 Египетский фунт
|0.2047
|1 Норвежская крона
|0.1822
|100 Узбекских сум
|0.0569
|1 Польский злотый
|0.3866
|1 Сингапурский доллар
|1.1197
|1 Саудовский риал
|0.4270
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2144
|1 Турецкая лира
|0.5308
|1 Тайваньский доллар
|0.0477
|1 Таджикский сомони
|0.2096
|1 Новый туркменский манат
|0.4714
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.3595
|1 Новозеландский доллар
|1.0473
|Золото (1 унция)
|1757,4702
|Серебро (1 унция)
|22,5354
|Платина (1 унция)
|1304,6792
|Палладий (1 унция)
|796,5906
Tural İbadlıАвтор новости
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