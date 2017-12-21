Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2017)

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,22% - до 2,0176 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0289 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0176 1 Российский рубль 0.0289 1 Австралийский доллар 1.3032 1 Аргентинское песо 0.0957 1 Белорусский рубль 0.8457 1 Бразильский реал 0.5158 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1334 100 Вон Республики Корея 0.1573 1 Чешская крона 0.0785 100 Чилийских песо 0.2740 1 Китайский юань 0.2587 1 Датская крона 0.2710 1 Грузинский лари 0.6694 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2718 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2024 1 Швейцарский франк 1.7241 1 Израильский шекель 0.4866 1 Канадский доллар 1.3255 1 Кувейтский динар 5.6283 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4169 1 Мексиканское песо 0.0884 1 Молдавский лей 0.0990 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2020 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4799 1 Сингапурский доллар 1.2642 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4059 1 Турецкая лира 0.4446 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0610 100 Японских йен 1.4993 1 Новозеландский доллар 1.1913 Золото (1 унция) 2155,1063 Серебро (1 унция) 27,5784 Платина (1 унция) 1561,1168 Палладий (1 унция) 1750,1169