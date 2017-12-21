Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2017)

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,22% - до 2,0176 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0289 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0176
|1 Российский рубль
|0.0289
|1 Австралийский доллар
|1.3032
|1 Аргентинское песо
|0.0957
|1 Белорусский рубль
|0.8457
|1 Бразильский реал
|0.5158
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1334
|100 Вон Республики Корея
|0.1573
|1 Чешская крона
|0.0785
|100 Чилийских песо
|0.2740
|1 Китайский юань
|0.2587
|1 Датская крона
|0.2710
|1 Грузинский лари
|0.6694
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2718
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2024
|1 Швейцарский франк
|1.7241
|1 Израильский шекель
|0.4866
|1 Канадский доллар
|1.3255
|1 Кувейтский динар
|5.6283
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4169
|1 Мексиканское песо
|0.0884
|1 Молдавский лей
|0.0990
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2020
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4799
|1 Сингапурский доллар
|1.2642
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4059
|1 Турецкая лира
|0.4446
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0610
|100 Японских йен
|1.4993
|1 Новозеландский доллар
|1.1913
|Золото (1 унция)
|2155,1063
|Серебро (1 унция)
|27,5784
|Платина (1 унция)
|1561,1168
|Палладий (1 унция)
|1750,1169
Tural İbadlıАвтор новости
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