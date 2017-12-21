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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2017)

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,22% - до 2,0176 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0289 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0176
    1 Российский рубль 0.0289
    1 Австралийский доллар 1.3032
    1 Аргентинское песо 0.0957
    1 Белорусский рубль 0.8457
    1 Бразильский реал 0.5158
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1334
    100 Вон Республики Корея 0.1573
    1 Чешская крона 0.0785
    100 Чилийских песо 0.2740
    1 Китайский юань 0.2587
    1 Датская крона 0.2710
    1 Грузинский лари 0.6694
    1 Гонконгский доллар 0.2172
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2718
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2024
    1 Швейцарский франк 1.7241
    1 Израильский шекель 0.4866
    1 Канадский доллар 1.3255
    1 Кувейтский динар 5.6283
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4169
    1 Мексиканское песо 0.0884
    1 Молдавский лей 0.0990
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2020
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4799
    1 Сингапурский доллар 1.2642
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4059
    1 Турецкая лира 0.4446
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0610
    100 Японских йен 1.4993
    1 Новозеландский доллар 1.1913
    Золото (1 унция) 2155,1063
    Серебро (1 унция) 27,5784
    Платина (1 унция) 1561,1168
    Палладий (1 унция) 1750,1169
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