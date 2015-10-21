​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2015)

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0474 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,20% и составил 1,1900 маната.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,60% и составил 0,0169 маната.