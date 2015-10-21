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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2015)

    1 Доллар США = 1.0474 маната

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0474 маната.

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,20% и составил 1,1900 маната.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,60% и составил 0,0169 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0474
    1 Евро 1.1900
    1 Российский рубль 0.0169
    1 Австралийский доллар 0.7613
    1 Аргентинское песо 0.1107
    100 Белорусских рублей 0.0061
    1 Бразильский реал 0.2682
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0789
    100 Вон Республики Корея 0.0924
    1 Чешская крона 0.0440
    100 Чилийских песо 0.1522
    1 Китайский юань 0.1651
    1 Датская крона 0.1595
    1 Грузинский лари 0.4414
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6176
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1262
    1 Швейцарский франк 1.0965
    1 Израильский шекель 0.2718
    1 Канадский доллар 0.8069
    1 Кувейтский динар 3.4711
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2439
    1 Мексиканское песо 0.0632
    1 Молдавский лей 0.0530
    1 Египетский фунт 0.1304
    1 Норвежская крона 0.1289
    100 Узбекских сум 0.0393
    1 Польский злотый 0.2793
    1 Сингапурский доллар 0.7529
    1 Саудовский риал 0.2793
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4815
    1 Турецкая лира 0.3611
    1 Тайваньский доллар 0.0324
    1 Таджикский сомони 0.1609
    1 Новый туркменский манат 0.2993
    1 Украинская гривна 0.0471
    100 Японских йен 0.8735
    1 Новозеландский доллар 0.7070
    Золото (1 унция) 1233,5754
    Серебро (1 унция) 16,5803
    Платина (1 унция) 1061,0162
    Палладий (1 унция) 723,7534
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