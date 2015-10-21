​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2015)

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0474 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,20% и составил 1,1900 маната.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,60% и составил 0,0169 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0474
|1 Евро
|1.1900
|1 Российский рубль
|0.0169
|1 Австралийский доллар
|0.7613
|1 Аргентинское песо
|0.1107
|100 Белорусских рублей
|0.0061
|1 Бразильский реал
|0.2682
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0789
|100 Вон Республики Корея
|0.0924
|1 Чешская крона
|0.0440
|100 Чилийских песо
|0.1522
|1 Китайский юань
|0.1651
|1 Датская крона
|0.1595
|1 Грузинский лари
|0.4414
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6176
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1262
|1 Швейцарский франк
|1.0965
|1 Израильский шекель
|0.2718
|1 Канадский доллар
|0.8069
|1 Кувейтский динар
|3.4711
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2439
|1 Мексиканское песо
|0.0632
|1 Молдавский лей
|0.0530
|1 Египетский фунт
|0.1304
|1 Норвежская крона
|0.1289
|100 Узбекских сум
|0.0393
|1 Польский злотый
|0.2793
|1 Сингапурский доллар
|0.7529
|1 Саудовский риал
|0.2793
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4815
|1 Турецкая лира
|0.3611
|1 Тайваньский доллар
|0.0324
|1 Таджикский сомони
|0.1609
|1 Новый туркменский манат
|0.2993
|1 Украинская гривна
|0.0471
|100 Японских йен
|0.8735
|1 Новозеландский доллар
|0.7070
|Золото (1 унция)
|1233,5754
|Серебро (1 унция)
|16,5803
|Платина (1 унция)
|1061,0162
|Палладий (1 унция)
|723,7534
Tural İbadlıАвтор новости
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