Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2016)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,24% и составил 1,6331 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,63% - до 1,8176 маната. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0252 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6331 1 Евро 1.8176 1 Российский рубль 0.0252 1 Австралийский доллар 1.2316 1 Аргентинское песо 0.1079 1 Белорусский рубль 0.8386 1 Бразильский реал 0.5012 1 Дирхам ОАЭ 0.4446 1 Южноафриканский рэнд 0.1173 100 Вон Республики Корея 0.1459 1 Чешская крона 0.0673 100 Чилийских песо 0.2433 1 Китайский юань 0.2447 1 Датская крона 0.2439 1 Грузинский лари 0.7070 1 Гонконгский доллар 0.2106 1 Индийская рупия 0.0243 1 Английский фунт стерлингов 2.1174 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1896 1 Швейцарский франк 1.6650 1 Израильский шекель 0.4315 1 Канадский доллар 1.2375 1 Кувейтский динар 5.4103 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1084 1 Малазийский ринггит 0.3931 1 Мексиканское песо 0.0825 1 Молдавский лей 0.0828 1 Египетский фунт 0.1839 1 Норвежская крона 0.1962 100 Узбекских сум 0.0546 1 Польский злотый 0.4226 1 Сингапурский доллар 1.1965 1 Саудовский риал 0.4354 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2792 1 Турецкая лира 0.5470 1 Тайваньский доллар 0.0520 1 Таджикский сомони 0.2079 1 Новый туркменский манат 0.4676 1 Украинская гривна 0.0630 100 Японских йен 1.5915 1 Новозеландский доллар 1.1900 Золото (1 унция) 2145,5668 Серебро (1 унция) 31,1759 Платина (1 унция) 1669,0282 Палладий (1 унция) 1113,7742