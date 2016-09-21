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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2016)

    1 доллар США - 1,6331 маната

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,24% и составил 1,6331 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,63% - до 1,8176 маната. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0252 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6331
    1 Евро 1.8176
    1 Российский рубль 0.0252
    1 Австралийский доллар 1.2316
    1 Аргентинское песо 0.1079
    1 Белорусский рубль 0.8386
    1 Бразильский реал 0.5012
    1 Дирхам ОАЭ 0.4446
    1 Южноафриканский рэнд 0.1173
    100 Вон Республики Корея 0.1459
    1 Чешская крона 0.0673
    100 Чилийских песо 0.2433
    1 Китайский юань 0.2447
    1 Датская крона 0.2439
    1 Грузинский лари 0.7070
    1 Гонконгский доллар 0.2106
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.1174
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1896
    1 Швейцарский франк 1.6650
    1 Израильский шекель 0.4315
    1 Канадский доллар 1.2375
    1 Кувейтский динар 5.4103
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0238
    100 Ливанских фунтов 0.1084
    1 Малазийский ринггит 0.3931
    1 Мексиканское песо 0.0825
    1 Молдавский лей 0.0828
    1 Египетский фунт 0.1839
    1 Норвежская крона 0.1962
    100 Узбекских сум 0.0546
    1 Польский злотый 0.4226
    1 Сингапурский доллар 1.1965
    1 Саудовский риал 0.4354
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2792
    1 Турецкая лира 0.5470
    1 Тайваньский доллар 0.0520
    1 Таджикский сомони 0.2079
    1 Новый туркменский манат 0.4676
    1 Украинская гривна 0.0630
    100 Японских йен 1.5915
    1 Новозеландский доллар 1.1900
    Золото (1 унция) 2145,5668
    Серебро (1 унция) 31,1759
    Платина (1 унция) 1669,0282
    Палладий (1 унция) 1113,7742

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