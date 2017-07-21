Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2017)

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,03% и составил 1,7012 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,99% - до 1,9783 маната. Курс рубля повысился на 0,35% - до 0,0289 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7012 1 Евро 1.9783 1 Российский рубль 0.0289 1 Австралийский доллар 1.3431 1 Аргентинское песо 0.0989 1 Белорусский рубль 0.8774 1 Бразильский реал 0.5449 1 Дирхам ОАЭ 0.4632 1 Южноафриканский рэнд 0.1305 100 Вон Республики Корея 0.1518 1 Чешская крона 0.0760 100 Чилийских песо 0.2607 1 Китайский юань 0.2514 1 Датская крона 0.2661 1 Грузинский лари 0.7072 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2065 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2069 1 Швейцарский франк 1.7884 1 Израильский шекель 0.4785 1 Канадский доллар 1.3506 1 Кувейтский динар 5.6202 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3967 1 Мексиканское песо 0.0972 1 Молдавский лей 0.0940 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2114 100 Узбекских сум 0.0421 1 Польский злотый 0.4690 1 Сингапурский доллар 1.2463 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3731 1 Турецкая лира 0.4824 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4868 1 Украинская гривна 0.0657 100 Японских йен 1.5199 1 Новозеландский доллар 1.2627 Золото (1 унция) 2107,2764 Серебро (1 унция) 27,8044 Платина (1 унция) 1561,7016 Палладий (1 унция) 1444,3188