 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7012 маната

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,03% и составил 1,7012 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,99% - до 1,9783 маната. Курс рубля повысился на 0,35% - до 0,0289 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7012
    1 Евро 1.9783
    1 Российский рубль 0.0289
    1 Австралийский доллар 1.3431
    1 Аргентинское песо 0.0989
    1 Белорусский рубль 0.8774
    1 Бразильский реал 0.5449
    1 Дирхам ОАЭ 0.4632
    1 Южноафриканский рэнд 0.1305
    100 Вон Республики Корея 0.1518
    1 Чешская крона 0.0760
    100 Чилийских песо 0.2607
    1 Китайский юань 0.2514
    1 Датская крона 0.2661
    1 Грузинский лари 0.7072
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2065
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2069
    1 Швейцарский франк 1.7884
    1 Израильский шекель 0.4785
    1 Канадский доллар 1.3506
    1 Кувейтский динар 5.6202
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3967
    1 Мексиканское песо 0.0972
    1 Молдавский лей 0.0940
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2114
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.4690
    1 Сингапурский доллар 1.2463
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3731
    1 Турецкая лира 0.4824
    1 Тайваньский доллар 0.0559
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4868
    1 Украинская гривна 0.0657
    100 Японских йен 1.5199
    1 Новозеландский доллар 1.2627
    Золото (1 унция) 2107,2764
    Серебро (1 унция) 27,8044
    Платина (1 унция) 1561,7016
    Палладий (1 унция) 1444,3188
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi