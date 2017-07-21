Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2017)

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,03% и составил 1,7012 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,99% - до 1,9783 маната. Курс рубля повысился на 0,35% - до 0,0289 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7012
|1 Евро
|1.9783
|1 Российский рубль
|0.0289
|1 Австралийский доллар
|1.3431
|1 Аргентинское песо
|0.0989
|1 Белорусский рубль
|0.8774
|1 Бразильский реал
|0.5449
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4632
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1305
|100 Вон Республики Корея
|0.1518
|1 Чешская крона
|0.0760
|100 Чилийских песо
|0.2607
|1 Китайский юань
|0.2514
|1 Датская крона
|0.2661
|1 Грузинский лари
|0.7072
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2065
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2069
|1 Швейцарский франк
|1.7884
|1 Израильский шекель
|0.4785
|1 Канадский доллар
|1.3506
|1 Кувейтский динар
|5.6202
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3967
|1 Мексиканское песо
|0.0972
|1 Молдавский лей
|0.0940
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2114
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.4690
|1 Сингапурский доллар
|1.2463
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3731
|1 Турецкая лира
|0.4824
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4868
|1 Украинская гривна
|0.0657
|100 Японских йен
|1.5199
|1 Новозеландский доллар
|1.2627
|Золото (1 унция)
|2107,2764
|Серебро (1 унция)
|27,8044
|Платина (1 унция)
|1561,7016
|Палладий (1 унция)
|1444,3188
Tural İbadlıАвтор новости