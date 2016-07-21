Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2016)

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5693 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,36% и составил 1,7314 маната. Курс рубля снизился на 0,4% и составил 0,0246 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5693 1 Евро 1.7314 1 Российский рубль 0.0246 1 Австралийский доллар 1.1756 1 Аргентинское песо 0.1042 1 Белорусский рубль 0.7932 1 Бразильский реал 0.4816 1 Дирхам ОАЭ 0.4272 1 Южноафриканский рэнд 0.1097 100 Вон Республики Корея 0.1378 1 Чешская крона 0.0641 100 Чилийских песо 0.2406 1 Китайский юань 0.2352 1 Датская крона 0.2328 1 Грузинский лари 0.6692 1 Гонконгский доллар 0.2023 1 Индийская рупия 0.0233 1 Английский фунт стерлингов 2.0769 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1828 1 Швейцарский франк 1.5938 1 Израильский шекель 0.4070 1 Канадский доллар 1.2032 1 Кувейтский динар 5.1878 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1041 1 Малазийский ринггит 0.3871 1 Мексиканское песо 0.0841 1 Молдавский лей 0.0795 1 Египетский фунт 0.1767 1 Норвежская крона 0.1849 100 Узбекских сум 0.0531 1 Польский злотый 0.3963 1 Сингапурский доллар 1.1565 1 Саудовский риал 0.4184 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1743 1 Турецкая лира 0.5093 1 Тайваньский доллар 0.0490 1 Таджикский сомони 0.1994 1 Новый туркменский манат 0.4671 1 Украинская гривна 0.0633 100 Японских йен 1.4653 1 Новозеландский доллар 1.0971 Золото (1 унция) 2065,0419 Серебро (1 унция) 30,2891 Платина (1 унция) 1674,4431 Палладий (1 унция) 1018,4757