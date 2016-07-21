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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2016)

    1 доллар США - 1,5693 маната

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5693 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,36% и составил 1,7314 маната. Курс рубля снизился на 0,4% и составил 0,0246 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5693
    1 Евро 1.7314
    1 Российский рубль 0.0246
    1 Австралийский доллар 1.1756
    1 Аргентинское песо 0.1042
    1 Белорусский рубль 0.7932
    1 Бразильский реал 0.4816
    1 Дирхам ОАЭ 0.4272
    1 Южноафриканский рэнд 0.1097
    100 Вон Республики Корея 0.1378
    1 Чешская крона 0.0641
    100 Чилийских песо 0.2406
    1 Китайский юань 0.2352
    1 Датская крона 0.2328
    1 Грузинский лари 0.6692
    1 Гонконгский доллар 0.2023
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.0769
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1828
    1 Швейцарский франк 1.5938
    1 Израильский шекель 0.4070
    1 Канадский доллар 1.2032
    1 Кувейтский динар 5.1878
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0233
    100 Ливанских фунтов 0.1041
    1 Малазийский ринггит 0.3871
    1 Мексиканское песо 0.0841
    1 Молдавский лей 0.0795
    1 Египетский фунт 0.1767
    1 Норвежская крона 0.1849
    100 Узбекских сум 0.0531
    1 Польский злотый 0.3963
    1 Сингапурский доллар 1.1565
    1 Саудовский риал 0.4184
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1743
    1 Турецкая лира 0.5093
    1 Тайваньский доллар 0.0490
    1 Таджикский сомони 0.1994
    1 Новый туркменский манат 0.4671
    1 Украинская гривна 0.0633
    100 Японских йен 1.4653
    1 Новозеландский доллар 1.0971
    Золото (1 унция) 2065,0419
    Серебро (1 унция) 30,2891
    Платина (1 унция) 1674,4431
    Палладий (1 унция) 1018,4757

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