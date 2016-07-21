Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2016)

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5693 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,36% и составил 1,7314 маната. Курс рубля снизился на 0,4% и составил 0,0246 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5693
|1 Евро
|1.7314
|1 Российский рубль
|0.0246
|1 Австралийский доллар
|1.1756
|1 Аргентинское песо
|0.1042
|1 Белорусский рубль
|0.7932
|1 Бразильский реал
|0.4816
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4272
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1097
|100 Вон Республики Корея
|0.1378
|1 Чешская крона
|0.0641
|100 Чилийских песо
|0.2406
|1 Китайский юань
|0.2352
|1 Датская крона
|0.2328
|1 Грузинский лари
|0.6692
|1 Гонконгский доллар
|0.2023
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0769
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1828
|1 Швейцарский франк
|1.5938
|1 Израильский шекель
|0.4070
|1 Канадский доллар
|1.2032
|1 Кувейтский динар
|5.1878
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1041
|1 Малазийский ринггит
|0.3871
|1 Мексиканское песо
|0.0841
|1 Молдавский лей
|0.0795
|1 Египетский фунт
|0.1767
|1 Норвежская крона
|0.1849
|100 Узбекских сум
|0.0531
|1 Польский злотый
|0.3963
|1 Сингапурский доллар
|1.1565
|1 Саудовский риал
|0.4184
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1743
|1 Турецкая лира
|0.5093
|1 Тайваньский доллар
|0.0490
|1 Таджикский сомони
|0.1994
|1 Новый туркменский манат
|0.4671
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.4653
|1 Новозеландский доллар
|1.0971
|Золото (1 унция)
|2065,0419
|Серебро (1 унция)
|30,2891
|Платина (1 унция)
|1674,4431
|Палладий (1 унция)
|1018,4757
Namiq HüseynovАвтор новости
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