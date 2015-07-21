​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2015)

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня 1 доллар США укрепился по отношению к манату на 0,04%, составив 1,0499 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подешевело на 0,98%, составив 1,1365 манатов. По информации, наименьшие колебания среди находящихся в обращении в Азербайджане валют отмечаются в курсе российского рубля. Так, курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,54% и составил 0,0185 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0499
|1 Евро
|1.1365
|1 Российский рубль
|0.0185
|1 Австралийский доллар
|0.7725
|1 Аргентинское песо
|0.1145
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3284
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0844
|100 Вон Республики Корея
|0.0905
|1 Чешская крона
|0.0420
|100 Чилийских песо
|0.1616
|1 Китайский юань
|0.1691
|1 Датская крона
|0.1523
|1 Грузинский лари
|0.4631
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6337
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1218
|1 Швейцарский франк
|1.0883
|1 Израильский шекель
|0.2743
|1 Канадский доллар
|0.8075
|1 Кувейтский динар
|3.4604
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0166
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2758
|1 Мексиканское песо
|0.0655
|1 Молдавский лей
|0.0555
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1275
|100 Узбекских сум
|0.0409
|1 Польский злотый
|0.2756
|1 Сингапурский доллар
|0.7657
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4579
|1 Турецкая лира
|0.3997
|1 Тайваньский доллар
|0.0336
|1 Таджикский сомони
|0.1676
|1 Новый туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0459
|100 Японских йен
|0.8440
|1 Новозеландский доллар
|0.6915
|Золото (1 унция)
|1159,7195
|Серебро (1 унция)
|15,4965
|Платина (1 унция)
|1029,9519
|Палладий (1 унция)
|639,3891
Tural İbadlıАвтор новости
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