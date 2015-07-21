​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2015)

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня 1 доллар США укрепился по отношению к манату на 0,04%, составив 1,0499 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подешевело на 0,98%, составив 1,1365 манатов. По информации, наименьшие колебания среди находящихся в обращении в Азербайджане валют отмечаются в курсе российского рубля. Так, курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,54% и составил 0,0185 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0499 1 Евро 1.1365 1 Российский рубль 0.0185 1 Австралийский доллар 0.7725 1 Аргентинское песо 0.1145 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3284 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0844 100 Вон Республики Корея 0.0905 1 Чешская крона 0.0420 100 Чилийских песо 0.1616 1 Китайский юань 0.1691 1 Датская крона 0.1523 1 Грузинский лари 0.4631 1 Гонконгский доллар 0.1355 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6337 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1218 1 Швейцарский франк 1.0883 1 Израильский шекель 0.2743 1 Канадский доллар 0.8075 1 Кувейтский динар 3.4604 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0166 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2758 1 Мексиканское песо 0.0655 1 Молдавский лей 0.0555 1 Египетский фунт 0.1341 1 Норвежская крона 0.1275 100 Узбекских сум 0.0409 1 Польский злотый 0.2756 1 Сингапурский доллар 0.7657 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4579 1 Турецкая лира 0.3997 1 Тайваньский доллар 0.0336 1 Таджикский сомони 0.1676 1 Новый туркменский манат 0.3001 1 Украинская гривна 0.0459 100 Японских йен 0.8440 1 Новозеландский доллар 0.6915 Золото (1 унция) 1159,7195 Серебро (1 унция) 15,4965 Платина (1 унция) 1029,9519 Палладий (1 унция) 639,3891