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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2015)

    1 Доллар США = 1.0499 манатов

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня 1 доллар США укрепился по отношению к манату на 0,04%, составив 1,0499 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подешевело на 0,98%, составив 1,1365 манатов. По информации, наименьшие колебания среди находящихся в обращении в Азербайджане валют отмечаются в курсе российского рубля. Так, курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,54% и составил 0,0185 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0499
    1 Евро 1.1365
    1 Российский рубль 0.0185
    1 Австралийский доллар 0.7725
    1 Аргентинское песо 0.1145
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3284
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0844
    100 Вон Республики Корея 0.0905
    1 Чешская крона 0.0420
    100 Чилийских песо 0.1616
    1 Китайский юань 0.1691
    1 Датская крона 0.1523
    1 Грузинский лари 0.4631
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6337
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1218
    1 Швейцарский франк 1.0883
    1 Израильский шекель 0.2743
    1 Канадский доллар 0.8075
    1 Кувейтский динар 3.4604
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0166
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2758
    1 Мексиканское песо 0.0655
    1 Молдавский лей 0.0555
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1275
    100 Узбекских сум 0.0409
    1 Польский злотый 0.2756
    1 Сингапурский доллар 0.7657
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4579
    1 Турецкая лира 0.3997
    1 Тайваньский доллар 0.0336
    1 Таджикский сомони 0.1676
    1 Новый туркменский манат 0.3001
    1 Украинская гривна 0.0459
    100 Японских йен 0.8440
    1 Новозеландский доллар 0.6915
    Золото (1 унция) 1159,7195
    Серебро (1 унция) 15,4965
    Платина (1 унция) 1029,9519
    Палладий (1 унция) 639,3891
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