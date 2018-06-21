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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2018)

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро упал на 0,07%, до 1,9658 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0267 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9658
    1 Российский рубль 0.0267
    1 Австралийский доллар 1.2518
    1 Аргентинское песо 0.0612
    1 Белорусский рубль 0.8479
    1 Бразильский реал 0.4506
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1243
    100 Вон Республики Корея 0.1532
    1 Чешская крона 0.0761
    100 Чилийских песо 0.2661
    1 Китайский юань 0.2618
    1 Датская крона 0.2637
    1 Грузинский лари 0.6914
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0249
    1 Английский фунт стерлингов 2.2763
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1913
    1 Швейцарский франк 1.7038
    1 Израильский шекель 0.4693
    1 Канадский доллар 1.2767
    1 Кувейтский динар 5.6134
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1121
    1 Малазийский ринггит 0.4237
    1 Мексиканское песо 0.0834
    1 Молдавский лей 0.1005
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2077
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4554
    1 Сингапурский доллар 1.2483
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3934
    1 Турецкая лира 0.3578
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1870
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.5366
    1 Новозеландский доллар 1.1625
    Золото (1 унция) 2151.7580
    Серебро (1 унция) 27.6156
    Платина (1 унция) 1469.0550
    Палладий (1 унция) 1640.0665
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