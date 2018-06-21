Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2018)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,07%, до 1,9658 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9658
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.2518
|1 Аргентинское песо
|0.0612
|1 Белорусский рубль
|0.8479
|1 Бразильский реал
|0.4506
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1243
|100 Вон Республики Корея
|0.1532
|1 Чешская крона
|0.0761
|100 Чилийских песо
|0.2661
|1 Китайский юань
|0.2618
|1 Датская крона
|0.2637
|1 Грузинский лари
|0.6914
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0249
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2763
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1913
|1 Швейцарский франк
|1.7038
|1 Израильский шекель
|0.4693
|1 Канадский доллар
|1.2767
|1 Кувейтский динар
|5.6134
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4237
|1 Мексиканское песо
|0.0834
|1 Молдавский лей
|0.1005
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2077
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4554
|1 Сингапурский доллар
|1.2483
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3934
|1 Турецкая лира
|0.3578
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1870
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5366
|1 Новозеландский доллар
|1.1625
|Золото (1 унция)
|2151.7580
|Серебро (1 унция)
|27.6156
|Платина (1 унция)
|1469.0550
|Палладий (1 унция)
|1640.0665
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook