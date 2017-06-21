Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2017)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,2% - до 1,8952 маната, курс рубля снизился на 2,4% - до 0,0285 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.8952
|1 Российский рубль
|0.0285
|1 Австралийский доллар
|1.2864
|1 Аргентинское песо
|0.1054
|1 Белорусский рубль
|0.8893
|1 Бразильский реал
|0.5116
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1302
|100 Вон Республики Корея
|0.1489
|1 Чешская крона
|0.0721
|100 Чилийских песо
|0.2564
|1 Китайский юань
|0.2492
|1 Датская крона
|0.2548
|1 Грузинский лари
|0.7041
|1 Гонконгский доллар
|0.2182
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1501
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1937
|1 Швейцарский франк
|1.7467
|1 Израильский шекель
|0.4804
|1 Канадский доллар
|1.2820
|1 Кувейтский динар
|5.6021
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3970
|1 Мексиканское песо
|0.0934
|1 Молдавский лей
|0.0934
|1 Египетский фунт
|0.0938
|1 Норвежская крона
|0.1990
|100 Узбекских сум
|0.0433
|1 Польский злотый
|0.4462
|1 Сингапурский доллар
|1.2243
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3463
|1 Турецкая лира
|0.4799
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5294
|1 Новозеландский доллар
|1.2288
|Золото (1 унция)
|2114,4728
|Серебро (1 унция)
|28,1306
|Платина (1 унция)
|1567,7276
|Палладий (1 унция)
|1468,9986
Namiq HüseynovАвтор новости
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