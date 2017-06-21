Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2017)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,2% - до 1,8952 маната, курс рубля снизился на 2,4% - до 0,0285 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.8952 1 Российский рубль 0.0285 1 Австралийский доллар 1.2864 1 Аргентинское песо 0.1054 1 Белорусский рубль 0.8893 1 Бразильский реал 0.5116 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1302 100 Вон Республики Корея 0.1489 1 Чешская крона 0.0721 100 Чилийских песо 0.2564 1 Китайский юань 0.2492 1 Датская крона 0.2548 1 Грузинский лари 0.7041 1 Гонконгский доллар 0.2182 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.1501 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1937 1 Швейцарский франк 1.7467 1 Израильский шекель 0.4804 1 Канадский доллар 1.2820 1 Кувейтский динар 5.6021 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3970 1 Мексиканское песо 0.0934 1 Молдавский лей 0.0934 1 Египетский фунт 0.0938 1 Норвежская крона 0.1990 100 Узбекских сум 0.0433 1 Польский злотый 0.4462 1 Сингапурский доллар 1.2243 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3463 1 Турецкая лира 0.4799 1 Тайваньский доллар 0.0558 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.5294 1 Новозеландский доллар 1.2288 Золото (1 унция) 2114,4728 Серебро (1 унция) 28,1306 Платина (1 унция) 1567,7276 Палладий (1 унция) 1468,9986