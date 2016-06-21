​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2016)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5240 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,7273 маната. Курс рубля вырос на 1,28% и составил 0,0238 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5240 1 Евро 1.7273 1 Российский рубль 0.0238 1 Австралийский доллар 1.1390 1 Аргентинское песо 0.1097 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4490 1 Дирхам ОАЭ 0.4149 1 Южноафриканский рэнд 0.1029 100 Вон Республики Корея 0.1318 1 Чешская крона 0.0638 100 Чилийских песо 0.2248 1 Китайский юань 0.2318 1 Датская крона 0.2323 1 Грузинский лари 0.6943 1 Гонконгский доллар 0.1964 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.2337 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1851 1 Швейцарский франк 1.5856 1 Израильский шекель 0.3949 1 Канадский доллар 1.1919 1 Кувейтский динар 5.0657 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0225 100 Ливанских фунтов 0.1011 1 Малазийский ринггит 0.3759 1 Мексиканское песо 0.0818 1 Молдавский лей 0.0773 1 Египетский фунт 0.1716 1 Норвежская крона 0.1841 100 Узбекских сум 0.0518 1 Польский злотый 0.3934 1 Сингапурский доллар 1.1354 1 Саудовский риал 0.4064 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1599 1 Турецкая лира 0.5253 1 Тайваньский доллар 0.0473 1 Таджикский сомони 0.1939 1 Новый туркменский манат 0.4528 1 Украинская гривна 0.0612 100 Японских йен 1.4636 1 Новозеландский доллар 1.0838 Золото (1 унция) 1953,4632 Серебро (1 унция) 26,6167 Платина (1 унция) 1490,4720 Палладий (1 унция) 827,5320