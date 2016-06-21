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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2016)

    1 доллар США - 1,5240 маната

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5240 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,7273 маната. Курс рубля вырос на 1,28% и составил 0,0238 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5240
    1 Евро 1.7273
    1 Российский рубль 0.0238
    1 Австралийский доллар 1.1390
    1 Аргентинское песо 0.1097
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4490
    1 Дирхам ОАЭ 0.4149
    1 Южноафриканский рэнд 0.1029
    100 Вон Республики Корея 0.1318
    1 Чешская крона 0.0638
    100 Чилийских песо 0.2248
    1 Китайский юань 0.2318
    1 Датская крона 0.2323
    1 Грузинский лари 0.6943
    1 Гонконгский доллар 0.1964
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.2337
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1851
    1 Швейцарский франк 1.5856
    1 Израильский шекель 0.3949
    1 Канадский доллар 1.1919
    1 Кувейтский динар 5.0657
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0225
    100 Ливанских фунтов 0.1011
    1 Малазийский ринггит 0.3759
    1 Мексиканское песо 0.0818
    1 Молдавский лей 0.0773
    1 Египетский фунт 0.1716
    1 Норвежская крона 0.1841
    100 Узбекских сум 0.0518
    1 Польский злотый 0.3934
    1 Сингапурский доллар 1.1354
    1 Саудовский риал 0.4064
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1599
    1 Турецкая лира 0.5253
    1 Тайваньский доллар 0.0473
    1 Таджикский сомони 0.1939
    1 Новый туркменский манат 0.4528
    1 Украинская гривна 0.0612
    100 Японских йен 1.4636
    1 Новозеландский доллар 1.0838
    Золото (1 унция) 1953,4632
    Серебро (1 унция) 26,6167
    Платина (1 унция) 1490,4720
    Палладий (1 унция) 827,5320

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