​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2016)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5240 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,7273 маната. Курс рубля вырос на 1,28% и составил 0,0238 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5240
|1 Евро
|1.7273
|1 Российский рубль
|0.0238
|1 Австралийский доллар
|1.1390
|1 Аргентинское песо
|0.1097
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4490
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4149
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1029
|100 Вон Республики Корея
|0.1318
|1 Чешская крона
|0.0638
|100 Чилийских песо
|0.2248
|1 Китайский юань
|0.2318
|1 Датская крона
|0.2323
|1 Грузинский лари
|0.6943
|1 Гонконгский доллар
|0.1964
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2337
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1851
|1 Швейцарский франк
|1.5856
|1 Израильский шекель
|0.3949
|1 Канадский доллар
|1.1919
|1 Кувейтский динар
|5.0657
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0225
|100 Ливанских фунтов
|0.1011
|1 Малазийский ринггит
|0.3759
|1 Мексиканское песо
|0.0818
|1 Молдавский лей
|0.0773
|1 Египетский фунт
|0.1716
|1 Норвежская крона
|0.1841
|100 Узбекских сум
|0.0518
|1 Польский злотый
|0.3934
|1 Сингапурский доллар
|1.1354
|1 Саудовский риал
|0.4064
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1599
|1 Турецкая лира
|0.5253
|1 Тайваньский доллар
|0.0473
|1 Таджикский сомони
|0.1939
|1 Новый туркменский манат
|0.4528
|1 Украинская гривна
|0.0612
|100 Японских йен
|1.4636
|1 Новозеландский доллар
|1.0838
|Золото (1 унция)
|1953,4632
|Серебро (1 унция)
|26,6167
|Платина (1 унция)
|1490,4720
|Палладий (1 унция)
|827,5320
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook