​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8970 маната, курс рубля – на 0,38% - 0,0264 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8970 1 Российский рубль 0.0264 1 Австралийский доллар 1.1696 1 Аргентинское песо 0.0376 1 Белорусский рубль 0.8172 1 Бразильский реал 0.4151 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1181 100 Вон Республики Корея 0.1424 1 Чешская крона 0.0736 100 Чилийских песо 0.2441 1 Китайский юань 0.2463 1 Датская крона 0.2540 1 Грузинский лари 0.6169 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.1628 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1757 1 Швейцарский франк 1.6833 1 Израильский шекель 0.4747 1 Канадский доллар 1.2659 1 Кувейтский динар 5.5848 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4062 1 Мексиканское песо 0.0891 1 Молдавский лей 0.0947 1 Египетский фунт 0.0999 1 Норвежская крона 0.1932 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4416 1 Сингапурский доллар 1.2353 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3429 1 Турецкая лира 0.2815 1 Тайваньский доллар 0.0540 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0651 100 Японских йен 1.5431 1 Новозеландский доллар 1.1070 Золото (1 унция) 2168.6475 Серебро (1 унция) 24.5459 Платина (1 унция) 1393.9150 Палладий (1 унция) 2276.0110