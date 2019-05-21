​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8970 маната, курс рубля – на 0,38% - 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8970
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1696
|1 Аргентинское песо
|0.0376
|1 Белорусский рубль
|0.8172
|1 Бразильский реал
|0.4151
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1181
|100 Вон Республики Корея
|0.1424
|1 Чешская крона
|0.0736
|100 Чилийских песо
|0.2441
|1 Китайский юань
|0.2463
|1 Датская крона
|0.2540
|1 Грузинский лари
|0.6169
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1628
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1757
|1 Швейцарский франк
|1.6833
|1 Израильский шекель
|0.4747
|1 Канадский доллар
|1.2659
|1 Кувейтский динар
|5.5848
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4062
|1 Мексиканское песо
|0.0891
|1 Молдавский лей
|0.0947
|1 Египетский фунт
|0.0999
|1 Норвежская крона
|0.1932
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4416
|1 Сингапурский доллар
|1.2353
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3429
|1 Турецкая лира
|0.2815
|1 Тайваньский доллар
|0.0540
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.5431
|1 Новозеландский доллар
|1.1070
|Золото (1 унция)
|2168.6475
|Серебро (1 унция)
|24.5459
|Платина (1 унция)
|1393.9150
|Палладий (1 унция)
|2276.0110
Günel AbbasovaАвтор новости