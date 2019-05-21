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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8970 маната, курс рубля – на 0,38% - 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8970
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1696
1 Аргентинское песо 0.0376
1 Белорусский рубль 0.8172
1 Бразильский реал 0.4151
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1181
100 Вон Республики Корея 0.1424
1 Чешская крона 0.0736
100 Чилийских песо 0.2441
1 Китайский юань 0.2463
1 Датская крона 0.2540
1 Грузинский лари 0.6169
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1628
100 Индонезийских рупий 0.0117
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1757
1 Швейцарский франк 1.6833
1 Израильский шекель 0.4747
1 Канадский доллар 1.2659
1 Кувейтский динар 5.5848
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4062
1 Мексиканское песо 0.0891
1 Молдавский лей 0.0947
1 Египетский фунт 0.0999
1 Норвежская крона 0.1932
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4416
1 Сингапурский доллар 1.2353
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3429
1 Турецкая лира 0.2815
1 Тайваньский доллар 0.0540
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0651
100 Японских йен 1.5431
1 Новозеландский доллар 1.1070
Золото (1 унция) 2168.6475
Серебро (1 унция) 24.5459
Платина (1 унция) 1393.9150
Палладий (1 унция) 2276.0110
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