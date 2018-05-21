Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2018)

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,45%, до 1,9978 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0273 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9978
|1 Российский рубль
|0.0273
|1 Австралийский доллар
|1.2786
|1 Аргентинское песо
|0.0696
|1 Белорусский рубль
|0.8526
|1 Бразильский реал
|0.4548
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1331
|100 Вон Республики Корея
|0.1566
|1 Чешская крона
|0.0779
|100 Чилийских песо
|0.2670
|1 Китайский юань
|0.2664
|1 Датская крона
|0.2683
|1 Грузинский лари
|0.6958
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0250
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2839
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1939
|1 Швейцарский франк
|1.7014
|1 Израильский шекель
|0.4732
|1 Канадский доллар
|1.3210
|1 Кувейтский динар
|5.6280
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4276
|1 Мексиканское песо
|0.0853
|1 Молдавский лей
|0.1018
|1 Египетский фунт
|0.0955
|1 Норвежская крона
|0.2093
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4644
|1 Сингапурский доллар
|1.2648
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4156
|1 Турецкая лира
|0.3765
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1892
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.5286
|1 Новозеландский доллар
|1.1726
|Золото (1 унция)
|2189.7530
|Серебро (1 унция)
|27.8482
|Платина (1 унция)
|1501.7035
|Палладий (1 унция)
|1651.3800
Tural İbadlıАвтор новости
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