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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2018)

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,45%, до 1,9978 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0273 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9978
    1 Российский рубль 0.0273
    1 Австралийский доллар 1.2786
    1 Аргентинское песо 0.0696
    1 Белорусский рубль 0.8526
    1 Бразильский реал 0.4548
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1331
    100 Вон Республики Корея 0.1566
    1 Чешская крона 0.0779
    100 Чилийских песо 0.2670
    1 Китайский юань 0.2664
    1 Датская крона 0.2683
    1 Грузинский лари 0.6958
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0250
    1 Английский фунт стерлингов 2.2839
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1939
    1 Швейцарский франк 1.7014
    1 Израильский шекель 0.4732
    1 Канадский доллар 1.3210
    1 Кувейтский динар 5.6280
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4276
    1 Мексиканское песо 0.0853
    1 Молдавский лей 0.1018
    1 Египетский фунт 0.0955
    1 Норвежская крона 0.2093
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4644
    1 Сингапурский доллар 1.2648
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4156
    1 Турецкая лира 0.3765
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1892
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0651
    100 Японских йен 1.5286
    1 Новозеландский доллар 1.1726
    Золото (1 унция) 2189.7530
    Серебро (1 унция) 27.8482
    Платина (1 унция) 1501.7035
    Палладий (1 унция) 1651.3800
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