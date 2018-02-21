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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2018)

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53%, до 2,0949 маната, курс рубля снизился на 0,33%, до 0,03 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0949
    1 Российский рубль 0.0300
    1 Австралийский доллар 1.3352
    1 Аргентинское песо 0.0856
    1 Белорусский рубль 0.8666
    1 Бразильский реал 0.5227
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1445
    100 Вон Республики Корея 0.1579
    1 Чешская крона 0.0827
    100 Чилийских песо 0.2856
    1 Китайский юань 0.2681
    1 Датская крона 0.2813
    1 Грузинский лари 0.6873
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.3770
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2096
    1 Швейцарский франк 1.8128
    1 Израильский шекель 0.4859
    1 Канадский доллар 1.3425
    1 Кувейтский динар 5.6698
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4347
    1 Мексиканское песо 0.0907
    1 Молдавский лей 0.1025
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2163
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5049
    1 Сингапурский доллар 1.2871
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4686
    1 Турецкая лира 0.4466
    1 Тайваньский доллар 0.0582
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0629
    100 Японских йен 1.5772
    1 Новозеландский доллар 1.2459
    Золото (1 унция) 2254,8766
    Серебро (1 унция) 27,8992
    Платина (1 унция) 1691,2085
    Палладий (1 унция) 1754,5117
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