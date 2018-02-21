Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2018)

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53%, до 2,0949 маната, курс рубля снизился на 0,33%, до 0,03 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0949
|1 Российский рубль
|0.0300
|1 Австралийский доллар
|1.3352
|1 Аргентинское песо
|0.0856
|1 Белорусский рубль
|0.8666
|1 Бразильский реал
|0.5227
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1445
|100 Вон Республики Корея
|0.1579
|1 Чешская крона
|0.0827
|100 Чилийских песо
|0.2856
|1 Китайский юань
|0.2681
|1 Датская крона
|0.2813
|1 Грузинский лари
|0.6873
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3770
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2096
|1 Швейцарский франк
|1.8128
|1 Израильский шекель
|0.4859
|1 Канадский доллар
|1.3425
|1 Кувейтский динар
|5.6698
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4347
|1 Мексиканское песо
|0.0907
|1 Молдавский лей
|0.1025
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2163
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5049
|1 Сингапурский доллар
|1.2871
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4686
|1 Турецкая лира
|0.4466
|1 Тайваньский доллар
|0.0582
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.5772
|1 Новозеландский доллар
|1.2459
|Золото (1 унция)
|2254,8766
|Серебро (1 унция)
|27,8992
|Платина (1 унция)
|1691,2085
|Палладий (1 унция)
|1754,5117
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook