Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2018)

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53%, до 2,0949 маната, курс рубля снизился на 0,33%, до 0,03 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0949 1 Российский рубль 0.0300 1 Австралийский доллар 1.3352 1 Аргентинское песо 0.0856 1 Белорусский рубль 0.8666 1 Бразильский реал 0.5227 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1445 100 Вон Республики Корея 0.1579 1 Чешская крона 0.0827 100 Чилийских песо 0.2856 1 Китайский юань 0.2681 1 Датская крона 0.2813 1 Грузинский лари 0.6873 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.3770 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2096 1 Швейцарский франк 1.8128 1 Израильский шекель 0.4859 1 Канадский доллар 1.3425 1 Кувейтский динар 5.6698 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4347 1 Мексиканское песо 0.0907 1 Молдавский лей 0.1025 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2163 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5049 1 Сингапурский доллар 1.2871 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4686 1 Турецкая лира 0.4466 1 Тайваньский доллар 0.0582 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0629 100 Японских йен 1.5772 1 Новозеландский доллар 1.2459 Золото (1 унция) 2254,8766 Серебро (1 унция) 27,8992 Платина (1 унция) 1691,2085 Палладий (1 унция) 1754,5117