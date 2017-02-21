Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2017)

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7352 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,35% - до 1,8361 маната. Курс рубля повысился на 1,01% - до 0,0300 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7352 1 Евро 1.8361 1 Российский рубль 0.0300 1 Австралийский доллар 1.3305 1 Аргентинское песо 0.1106 1 Белорусский рубль 0.9254 1 Бразильский реал 0.5621 1 Дирхам ОАЭ 0.4724 1 Южноафриканский рэнд 0.1326 100 Вон Республики Корея 0.1514 1 Чешская крона 0.0680 100 Чилийских песо 0.2706 1 Китайский юань 0.2520 1 Датская крона 0.2470 1 Грузинский лари 0.6580 1 Гонконгский доллар 0.2236 1 Индийская рупия 0.0259 1 Английский фунт стерлингов 2.1594 100 Индонезийских рупий 0.0130 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1936 1 Швейцарский франк 1.7253 1 Израильский шекель 0.4672 1 Канадский доллар 1.3203 1 Кувейтский динар 5.6845 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1149 1 Малазийский ринггит 0.3891 1 Мексиканское песо 0.0850 1 Молдавский лей 0.0872 1 Египетский фунт 0.1098 1 Норвежская крона 0.2075 100 Узбекских сум 0.0526 1 Польский злотый 0.4252 1 Сингапурский доллар 1.2210 1 Саудовский риал 0.4627 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3510 1 Турецкая лира 0.4777 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.2158 1 Новый туркменский манат 0.4965 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5270 1 Новозеландский доллар 1.2415 Золото (1 унция) 2146,9630 Серебро (1 унция) 31,1295 Платина (1 унция) 1738,6704 Палладий (1 унция) 1348,2504