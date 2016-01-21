Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2016)

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,04% и составил 1,7458 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 2,48% и составил 0,0197 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6028
|1 Евро
|1.7458
|1 Российский рубль
|0.0197
|1 Австралийский доллар
|1.1070
|1 Аргентинское песо
|0.1194
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.3906
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4364
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0953
|100 Вон Республики Корея
|0.1322
|1 Чешская крона
|0.0646
|100 Чилийских песо
|0.2206
|1 Китайский юань
|0.2436
|1 Датская крона
|0.2339
|1 Грузинский лари
|0.6555
|1 Гонконгский доллар
|0.2052
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2714
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1866
|1 Швейцарский франк
|1.5948
|1 Израильский шекель
|0.4038
|1 Канадский доллар
|1.1059
|1 Кувейтский динар
|5.2611
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1059
|1 Малазийский ринггит
|0.3661
|1 Мексиканское песо
|0.0866
|1 Молдавский лей
|0.0783
|1 Египетский фунт
|0.2047
|1 Норвежская крона
|0.1806
|100 Узбекских сум
|0.0569
|1 Польский злотый
|0.3889
|1 Сингапурский доллар
|1.1140
|1 Саудовский риал
|0.4270
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2158
|1 Турецкая лира
|0.5262
|1 Тайваньский доллар
|0.0475
|1 Таджикский сомони
|0.2110
|1 Новый туркменский манат
|0.4714
|1 Украинская гривна
|0.0656
|100 Японских йен
|1.3696
|1 Новозеландский доллар
|1.0321
|Золото (1 унция)
|1765,8849
|Серебро (1 унция)
|22,7197
|Платина (1 унция)
|1314,2960
|Палладий (1 унция)
|778,9608
Tural İbadlıАвтор новости
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