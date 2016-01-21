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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2016)

    1 доллар - 1,6028 маната

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,04% и составил 1,7458 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 2,48% и составил 0,0197 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6028
    1 Евро 1.7458
    1 Российский рубль 0.0197
    1 Австралийский доллар 1.1070
    1 Аргентинское песо 0.1194
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.3906
    1 Дирхам ОАЭ 0.4364
    1 Южноафриканский рэнд 0.0953
    100 Вон Республики Корея 0.1322
    1 Чешская крона 0.0646
    100 Чилийских песо 0.2206
    1 Китайский юань 0.2436
    1 Датская крона 0.2339
    1 Грузинский лари 0.6555
    1 Гонконгский доллар 0.2052
    1 Индийская рупия 0.0236
    1 Английский фунт стерлингов 2.2714
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1866
    1 Швейцарский франк 1.5948
    1 Израильский шекель 0.4038
    1 Канадский доллар 1.1059
    1 Кувейтский динар 5.2611
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0211
    100 Ливанских фунтов 0.1059
    1 Малазийский ринггит 0.3661
    1 Мексиканское песо 0.0866
    1 Молдавский лей 0.0783
    1 Египетский фунт 0.2047
    1 Норвежская крона 0.1806
    100 Узбекских сум 0.0569
    1 Польский злотый 0.3889
    1 Сингапурский доллар 1.1140
    1 Саудовский риал 0.4270
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2158
    1 Турецкая лира 0.5262
    1 Тайваньский доллар 0.0475
    1 Таджикский сомони 0.2110
    1 Новый туркменский манат 0.4714
    1 Украинская гривна 0.0656
    100 Японских йен 1.3696
    1 Новозеландский доллар 1.0321
    Золото (1 унция) 1765,8849
    Серебро (1 унция) 22,7197
    Платина (1 унция) 1314,2960
    Палладий (1 унция) 778,9608
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