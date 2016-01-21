Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2016)

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,04% и составил 1,7458 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 2,48% и составил 0,0197 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6028 1 Евро 1.7458 1 Российский рубль 0.0197 1 Австралийский доллар 1.1070 1 Аргентинское песо 0.1194 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.3906 1 Дирхам ОАЭ 0.4364 1 Южноафриканский рэнд 0.0953 100 Вон Республики Корея 0.1322 1 Чешская крона 0.0646 100 Чилийских песо 0.2206 1 Китайский юань 0.2436 1 Датская крона 0.2339 1 Грузинский лари 0.6555 1 Гонконгский доллар 0.2052 1 Индийская рупия 0.0236 1 Английский фунт стерлингов 2.2714 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1866 1 Швейцарский франк 1.5948 1 Израильский шекель 0.4038 1 Канадский доллар 1.1059 1 Кувейтский динар 5.2611 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0211 100 Ливанских фунтов 0.1059 1 Малазийский ринггит 0.3661 1 Мексиканское песо 0.0866 1 Молдавский лей 0.0783 1 Египетский фунт 0.2047 1 Норвежская крона 0.1806 100 Узбекских сум 0.0569 1 Польский злотый 0.3889 1 Сингапурский доллар 1.1140 1 Саудовский риал 0.4270 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2158 1 Турецкая лира 0.5262 1 Тайваньский доллар 0.0475 1 Таджикский сомони 0.2110 1 Новый туркменский манат 0.4714 1 Украинская гривна 0.0656 100 Японских йен 1.3696 1 Новозеландский доллар 1.0321 Золото (1 унция) 1765,8849 Серебро (1 унция) 22,7197 Платина (1 унция) 1314,2960 Палладий (1 унция) 778,9608