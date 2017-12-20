Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2017)

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,42% - до 2,0132 маната, курс рубля упал на 0,35%, до 0,0289 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0132 1 Российский рубль 0.0289 1 Австралийский доллар 1.3019 1 Аргентинское песо 0.0965 1 Белорусский рубль 0.8431 1 Бразильский реал 0.5166 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1331 100 Вон Республики Корея 0.1570 1 Чешская крона 0.0784 100 Чилийских песо 0.2741 1 Китайский юань 0.2577 1 Датская крона 0.2705 1 Грузинский лари 0.6740 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2768 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2023 1 Швейцарский франк 1.7255 1 Израильский шекель 0.4856 1 Канадский доллар 1.3206 1 Кувейтский динар 5.6285 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4172 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0993 1 Египетский фунт 0.0951 1 Норвежская крона 0.2035 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4791 1 Сингапурский доллар 1.2620 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4038 1 Турецкая лира 0.4434 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0610 100 Японских йен 1.5046 1 Новозеландский доллар 1.1832 Золото (1 унция) 2148,7054 Серебро (1 унция) 27,4379 Платина (1 унция) 1553,5769 Палладий (1 унция) 1741,4889