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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2017)

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,64% - до 1,9941 маната, курс рубля повысился на 0,70%, до 0,0287 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 1.9941
    1 Российский рубль 0.0287
    1 Австралийский доллар 1.2845
    1 Аргентинское песо 0.0973
    1 Белорусский рубль 0.8496
    1 Бразильский реал 0.5220
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1211
    100 Вон Республики Корея 0.1545
    1 Чешская крона 0.0780
    100 Чилийских песо 0.2713
    1 Китайский юань 0.2562
    1 Датская крона 0.2680
    1 Грузинский лари 0.6280
    1 Гонконгский доллар 0.2176
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.2440
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2015
    1 Швейцарский франк 1.7189
    1 Израильский шекель 0.4837
    1 Канадский доллар 1.3294
    1 Кувейтский динар 5.6270
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4090
    1 Мексиканское песо 0.0898
    1 Молдавский лей 0.0968
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2057
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4713
    1 Сингапурский доллар 1.2527
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3989
    1 Турецкая лира 0.4395
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.5176
    1 Новозеландский доллар 1.1592
    Золото (1 унция) 2183,6519
    Серебро (1 унция) 29,2349
    Платина (1 унция) 1593,0873
    Палладий (1 унция) 1695,0994
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