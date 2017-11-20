Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2017)

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,64% - до 1,9941 маната, курс рубля повысился на 0,70%, до 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9941
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.2845
|1 Аргентинское песо
|0.0973
|1 Белорусский рубль
|0.8496
|1 Бразильский реал
|0.5220
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1211
|100 Вон Республики Корея
|0.1545
|1 Чешская крона
|0.0780
|100 Чилийских песо
|0.2713
|1 Китайский юань
|0.2562
|1 Датская крона
|0.2680
|1 Грузинский лари
|0.6280
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2440
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2015
|1 Швейцарский франк
|1.7189
|1 Израильский шекель
|0.4837
|1 Канадский доллар
|1.3294
|1 Кувейтский динар
|5.6270
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4090
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0968
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2057
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4713
|1 Сингапурский доллар
|1.2527
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3989
|1 Турецкая лира
|0.4395
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5176
|1 Новозеландский доллар
|1.1592
|Золото (1 унция)
|2183,6519
|Серебро (1 унция)
|29,2349
|Платина (1 унция)
|1593,0873
|Палладий (1 унция)
|1695,0994
Tural İbadlıАвтор новости
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