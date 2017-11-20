Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2017)

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,64% - до 1,9941 маната, курс рубля повысился на 0,70%, до 0,0287 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9941 1 Российский рубль 0.0287 1 Австралийский доллар 1.2845 1 Аргентинское песо 0.0973 1 Белорусский рубль 0.8496 1 Бразильский реал 0.5220 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1211 100 Вон Республики Корея 0.1545 1 Чешская крона 0.0780 100 Чилийских песо 0.2713 1 Китайский юань 0.2562 1 Датская крона 0.2680 1 Грузинский лари 0.6280 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.2440 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2015 1 Швейцарский франк 1.7189 1 Израильский шекель 0.4837 1 Канадский доллар 1.3294 1 Кувейтский динар 5.6270 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4090 1 Мексиканское песо 0.0898 1 Молдавский лей 0.0968 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2057 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4713 1 Сингапурский доллар 1.2527 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3989 1 Турецкая лира 0.4395 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5176 1 Новозеландский доллар 1.1592 Золото (1 унция) 2183,6519 Серебро (1 унция) 29,2349 Платина (1 унция) 1593,0873 Палладий (1 унция) 1695,0994