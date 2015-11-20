Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2015)

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара остался неизменным и составил 1,0506 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,04% и составил 1,1256 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,61% и составил 0,01612 маната.