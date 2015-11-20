Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2015)

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара остался неизменным и составил 1,0506 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,04% и составил 1,1256 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,61% и составил 0,01612 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0506
|1 Евро
|1.1257
|1 Российский рубль
|0.0162
|1 Австралийский доллар
|0.7556
|1 Аргентинское песо
|0.1089
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2792
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2860
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0750
|100 Вон Республики Корея
|0.0910
|1 Чешская крона
|0.0416
|100 Чилийских песо
|0.1477
|1 Китайский юань
|0.1646
|1 Датская крона
|0.1509
|1 Грузинский лари
|0.4378
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6057
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1210
|1 Швейцарский франк
|1.0367
|1 Израильский шекель
|0.2712
|1 Канадский доллар
|0.7902
|1 Кувейтский динар
|3.4559
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2459
|1 Мексиканское песо
|0.0631
|1 Молдавский лей
|0.0528
|1 Египетский фунт
|0.1342
|1 Норвежская крона
|0.1220
|100 Узбекских сум
|0.0386
|1 Польский злотый
|0.2648
|1 Сингапурский доллар
|0.7442
|1 Саудовский риял
|0.2801
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4507
|1 Турецкая лира
|0.3694
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1634
|1 Новый туркменский манат
|0.3002
|1 Украинская гривна
|0.0445
|100 Японских йен
|0.8554
|1 Новозеландский доллар
|0.6917
|Золото (1 унция)
|1137,3796
|Серебро (1 унция)
|14,9395
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook