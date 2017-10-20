Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2017)

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,12% - до 2,0087 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0087
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3336
|1 Аргентинское песо
|0.0975
|1 Белорусский рубль
|0.8701
|1 Бразильский реал
|0.5369
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1252
|100 Вон Республики Корея
|0.1501
|1 Чешская крона
|0.0782
|100 Чилийских песо
|0.2719
|1 Китайский юань
|0.2567
|1 Датская крона
|0.2699
|1 Грузинский лари
|0.6836
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2277
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2086
|1 Швейцарский франк
|1.7328
|1 Израильский шекель
|0.4872
|1 Канадский доллар
|1.3586
|1 Кувейтский динар
|5.6257
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4023
|1 Мексиканское песо
|0.0902
|1 Молдавский лей
|0.0982
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2137
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4741
|1 Сингапурский доллар
|1.2504
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4013
|1 Турецкая лира
|0.4644
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0641
|100 Японских йен
|1.5018
|1 Новозеландский доллар
|1.1879
|Золото (1 унция)
|2187,0086
|Серебро (1 унция)
|29,1567
|Платина (1 унция)
|1565,7921
|Палладий (1 унция)
|1616,7951
Namiq HüseynovАвтор новости
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