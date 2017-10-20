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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2017)

    1 Доллар США - 1.7001 маната

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,12% - до 2,0087 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0087
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.3336
    1 Аргентинское песо 0.0975
    1 Белорусский рубль 0.8701
    1 Бразильский реал 0.5369
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1252
    100 Вон Республики Корея 0.1501
    1 Чешская крона 0.0782
    100 Чилийских песо 0.2719
    1 Китайский юань 0.2567
    1 Датская крона 0.2699
    1 Грузинский лари 0.6836
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.2277
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2086
    1 Швейцарский франк 1.7328
    1 Израильский шекель 0.4872
    1 Канадский доллар 1.3586
    1 Кувейтский динар 5.6257
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1121
    1 Малазийский ринггит 0.4023
    1 Мексиканское песо 0.0902
    1 Молдавский лей 0.0982
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2137
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4741
    1 Сингапурский доллар 1.2504
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4013
    1 Турецкая лира 0.4644
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0641
    100 Японских йен 1.5018
    1 Новозеландский доллар 1.1879
    Золото (1 унция) 2187,0086
    Серебро (1 унция) 29,1567
    Платина (1 унция) 1565,7921
    Палладий (1 унция) 1616,7951
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