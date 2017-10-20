Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2017)

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,12% - до 2,0087 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0296 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0087 1 Российский рубль 0.0296 1 Австралийский доллар 1.3336 1 Аргентинское песо 0.0975 1 Белорусский рубль 0.8701 1 Бразильский реал 0.5369 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1252 100 Вон Республики Корея 0.1501 1 Чешская крона 0.0782 100 Чилийских песо 0.2719 1 Китайский юань 0.2567 1 Датская крона 0.2699 1 Грузинский лари 0.6836 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2277 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2086 1 Швейцарский франк 1.7328 1 Израильский шекель 0.4872 1 Канадский доллар 1.3586 1 Кувейтский динар 5.6257 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1121 1 Малазийский ринггит 0.4023 1 Мексиканское песо 0.0902 1 Молдавский лей 0.0982 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2137 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4741 1 Сингапурский доллар 1.2504 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4013 1 Турецкая лира 0.4644 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0641 100 Японских йен 1.5018 1 Новозеландский доллар 1.1879 Золото (1 унция) 2187,0086 Серебро (1 унция) 29,1567 Платина (1 унция) 1565,7921 Палладий (1 унция) 1616,7951