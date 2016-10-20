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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2016)

    1 доллар США - 1,6030 маната

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,19% и составил 1,6030 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату подорожал на 0,04% - до 1,7573 маната. Курс рубля вырос на 1,18% - до 0,0258 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6030
    1 Евро 1.7573
    1 Российский рубль 0.0258
    1 Австралийский доллар 1.2297
    1 Аргентинское песо 0.1056
    1 Белорусский рубль 0.8401
    1 Бразильский реал 0.5060
    1 Дирхам ОАЭ 0.4364
    1 Южноафриканский рэнд 0.1154
    100 Вон Республики Корея 0.1423
    1 Чешская крона 0.0650
    100 Чилийских песо 0.2409
    1 Китайский юань 0.2378
    1 Датская крона 0.2361
    1 Грузинский лари 0.6807
    1 Гонконгский доллар 0.2066
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 1.9682
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1813
    1 Швейцарский франк 1.6191
    1 Израильский шекель 0.4184
    1 Канадский доллар 1.2192
    1 Кувейтский динар 5.2939
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0235
    100 Ливанских фунтов 0.1062
    1 Малазийский ринггит 0.3835
    1 Мексиканское песо 0.0867
    1 Молдавский лей 0.0804
    1 Египетский фунт 0.1805
    1 Норвежская крона 0.1968
    100 Узбекских сум 0.0522
    1 Польский злотый 0.4077
    1 Сингапурский доллар 1.1546
    1 Саудовский риал 0.4274
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2106
    1 Турецкая лира 0.5233
    1 Тайваньский доллар 0.0508
    1 Таджикский сомони 0.2039
    1 Новый туркменский манат 0.4598
    1 Украинская гривна 0.0624
    100 Японских йен 1.5468
    1 Новозеландский доллар 1.1590
    Золото (1 унция) 2034,2872
    Серебро (1 унция) 28,3250
    Платина (1 унция) 1510,0260
    Палладий (1 унция) 1022,7140

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