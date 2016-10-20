Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2016)

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,19% и составил 1,6030 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату подорожал на 0,04% - до 1,7573 маната. Курс рубля вырос на 1,18% - до 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6030
|1 Евро
|1.7573
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2297
|1 Аргентинское песо
|0.1056
|1 Белорусский рубль
|0.8401
|1 Бразильский реал
|0.5060
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4364
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1154
|100 Вон Республики Корея
|0.1423
|1 Чешская крона
|0.0650
|100 Чилийских песо
|0.2409
|1 Китайский юань
|0.2378
|1 Датская крона
|0.2361
|1 Грузинский лари
|0.6807
|1 Гонконгский доллар
|0.2066
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9682
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1813
|1 Швейцарский франк
|1.6191
|1 Израильский шекель
|0.4184
|1 Канадский доллар
|1.2192
|1 Кувейтский динар
|5.2939
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1062
|1 Малазийский ринггит
|0.3835
|1 Мексиканское песо
|0.0867
|1 Молдавский лей
|0.0804
|1 Египетский фунт
|0.1805
|1 Норвежская крона
|0.1968
|100 Узбекских сум
|0.0522
|1 Польский злотый
|0.4077
|1 Сингапурский доллар
|1.1546
|1 Саудовский риал
|0.4274
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2106
|1 Турецкая лира
|0.5233
|1 Тайваньский доллар
|0.0508
|1 Таджикский сомони
|0.2039
|1 Новый туркменский манат
|0.4598
|1 Украинская гривна
|0.0624
|100 Японских йен
|1.5468
|1 Новозеландский доллар
|1.1590
|Золото (1 унция)
|2034,2872
|Серебро (1 унция)
|28,3250
|Платина (1 унция)
|1510,0260
|Палладий (1 унция)
|1022,7140
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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