Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2016)

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,19% и составил 1,6030 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату подорожал на 0,04% - до 1,7573 маната. Курс рубля вырос на 1,18% - до 0,0258 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6030 1 Евро 1.7573 1 Российский рубль 0.0258 1 Австралийский доллар 1.2297 1 Аргентинское песо 0.1056 1 Белорусский рубль 0.8401 1 Бразильский реал 0.5060 1 Дирхам ОАЭ 0.4364 1 Южноафриканский рэнд 0.1154 100 Вон Республики Корея 0.1423 1 Чешская крона 0.0650 100 Чилийских песо 0.2409 1 Китайский юань 0.2378 1 Датская крона 0.2361 1 Грузинский лари 0.6807 1 Гонконгский доллар 0.2066 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 1.9682 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1813 1 Швейцарский франк 1.6191 1 Израильский шекель 0.4184 1 Канадский доллар 1.2192 1 Кувейтский динар 5.2939 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1062 1 Малазийский ринггит 0.3835 1 Мексиканское песо 0.0867 1 Молдавский лей 0.0804 1 Египетский фунт 0.1805 1 Норвежская крона 0.1968 100 Узбекских сум 0.0522 1 Польский злотый 0.4077 1 Сингапурский доллар 1.1546 1 Саудовский риал 0.4274 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2106 1 Турецкая лира 0.5233 1 Тайваньский доллар 0.0508 1 Таджикский сомони 0.2039 1 Новый туркменский манат 0.4598 1 Украинская гривна 0.0624 100 Японских йен 1.5468 1 Новозеландский доллар 1.1590 Золото (1 унция) 2034,2872 Серебро (1 унция) 28,3250 Платина (1 унция) 1510,0260 Палладий (1 унция) 1022,7140