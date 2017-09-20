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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2017)

    1 Доллар США - 1,7007 маната

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 2,0421 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0293 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7007
    1 Евро 2.0421
    1 Российский рубль 0.0293
    1 Австралийский доллар 1.3640
    1 Аргентинское песо 0.0993
    1 Белорусский рубль 0.8770
    1 Бразильский реал 0.5426
    1 Дирхам ОАЭ 0.4630
    1 Южноафриканский рэнд 0.1278
    100 Вон Республики Корея 0.1507
    1 Чешская крона 0.0782
    100 Чилийских песо 0.2719
    1 Китайский юань 0.2590
    1 Датская крона 0.2744
    1 Грузинский лари 0.6866
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2982
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2140
    1 Швейцарский франк 1.7693
    1 Израильский шекель 0.4846
    1 Канадский доллар 1.3850
    1 Кувейтский динар 5.6436
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4056
    1 Мексиканское песо 0.0954
    1 Молдавский лей 0.0963
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2181
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4768
    1 Сингапурский доллар 1.2632
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4206
    1 Турецкая лира 0.4878
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1935
    1 Новый туркменский манат 0.4866
    1 Украинская гривна 0.0651
    100 Японских йен 1.5259
    1 Новозеландский доллар 1.2428
    Золото (1 унция) 2227,2367
    Серебро (1 унция) 29,3541
    Платина (1 унция) 1615,6650
    Палладий (1 унция) 1556,1405

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