Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2017)

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 2,0421 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0293 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7007
|1 Евро
|2.0421
|1 Российский рубль
|0.0293
|1 Австралийский доллар
|1.3640
|1 Аргентинское песо
|0.0993
|1 Белорусский рубль
|0.8770
|1 Бразильский реал
|0.5426
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4630
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1278
|100 Вон Республики Корея
|0.1507
|1 Чешская крона
|0.0782
|100 Чилийских песо
|0.2719
|1 Китайский юань
|0.2590
|1 Датская крона
|0.2744
|1 Грузинский лари
|0.6866
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2982
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2140
|1 Швейцарский франк
|1.7693
|1 Израильский шекель
|0.4846
|1 Канадский доллар
|1.3850
|1 Кувейтский динар
|5.6436
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4056
|1 Мексиканское песо
|0.0954
|1 Молдавский лей
|0.0963
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2181
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4768
|1 Сингапурский доллар
|1.2632
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4206
|1 Турецкая лира
|0.4878
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1935
|1 Новый туркменский манат
|0.4866
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.5259
|1 Новозеландский доллар
|1.2428
|Золото (1 унция)
|2227,2367
|Серебро (1 унция)
|29,3541
|Платина (1 унция)
|1615,6650
|Палладий (1 унция)
|1556,1405
Tural İbadlıАвтор новости
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