Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2017)

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 2,0421 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0293 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7007 1 Евро 2.0421 1 Российский рубль 0.0293 1 Австралийский доллар 1.3640 1 Аргентинское песо 0.0993 1 Белорусский рубль 0.8770 1 Бразильский реал 0.5426 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1278 100 Вон Республики Корея 0.1507 1 Чешская крона 0.0782 100 Чилийских песо 0.2719 1 Китайский юань 0.2590 1 Датская крона 0.2744 1 Грузинский лари 0.6866 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2982 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2140 1 Швейцарский франк 1.7693 1 Израильский шекель 0.4846 1 Канадский доллар 1.3850 1 Кувейтский динар 5.6436 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4056 1 Мексиканское песо 0.0954 1 Молдавский лей 0.0963 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2181 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4768 1 Сингапурский доллар 1.2632 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4206 1 Турецкая лира 0.4878 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1935 1 Новый туркменский манат 0.4866 1 Украинская гривна 0.0651 100 Японских йен 1.5259 1 Новозеландский доллар 1.2428 Золото (1 унция) 2227,2367 Серебро (1 унция) 29,3541 Платина (1 унция) 1615,6650 Палладий (1 унция) 1556,1405