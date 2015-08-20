Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2015)

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0486 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,78% - до 1,1676 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,88% - до 0,0157 маната.