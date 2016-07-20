Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2016)

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5662 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,35% и составил 1,7252 маната. Курс рубля снизился на 0,4% и составил 0,0247 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5662
|1 Евро
|1.7252
|1 Российский рубль
|0.0247
|1 Австралийский доллар
|1.1750
|1 Аргентинское песо
|0.1044
|1 Белорусский рубль
|0.7920
|1 Бразильский реал
|0.4817
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4264
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1093
|100 Вон Республики Корея
|0.1375
|1 Чешская крона
|0.0638
|100 Чилийских песо
|0.2401
|1 Китайский юань
|0.2342
|1 Датская крона
|0.2319
|1 Грузинский лари
|0.6679
|1 Гонконгский доллар
|0.2020
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0531
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1818
|1 Швейцарский франк
|1.5886
|1 Израильский шекель
|0.4061
|1 Канадский доллар
|1.2028
|1 Кувейтский динар
|5.1775
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0232
|100 Ливанских фунтов
|0.1040
|1 Малазийский ринггит
|0.3889
|1 Мексиканское песо
|0.0846
|1 Молдавский лей
|0.0792
|1 Египетский фунт
|0.1764
|1 Норвежская крона
|0.1843
|100 Узбекских сум
|0.0529
|1 Польский злотый
|0.3937
|1 Сингапурский доллар
|1.1553
|1 Саудовский риал
|0.4176
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1739
|1 Турецкая лира
|0.5150
|1 Тайваньский доллар
|0.0489
|1 Таджикский сомони
|0.1989
|1 Новый туркменский манат
|0.4661
|1 Украинская гривна
|0.0631
|100 Японских йен
|1.4771
|1 Новозеландский доллар
|1.1054
|Золото (1 унция)
|2084,4556
|Серебро (1 унция)
|31,1846
|Платина (1 унция)
|1700,8932
|Палладий (1 унция)
|1014,8976
Namiq HüseynovАвтор новости
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