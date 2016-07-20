Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2016)

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5662 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,35% и составил 1,7252 маната. Курс рубля снизился на 0,4% и составил 0,0247 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5662 1 Евро 1.7252 1 Российский рубль 0.0247 1 Австралийский доллар 1.1750 1 Аргентинское песо 0.1044 1 Белорусский рубль 0.7920 1 Бразильский реал 0.4817 1 Дирхам ОАЭ 0.4264 1 Южноафриканский рэнд 0.1093 100 Вон Республики Корея 0.1375 1 Чешская крона 0.0638 100 Чилийских песо 0.2401 1 Китайский юань 0.2342 1 Датская крона 0.2319 1 Грузинский лари 0.6679 1 Гонконгский доллар 0.2020 1 Индийская рупия 0.0233 1 Английский фунт стерлингов 2.0531 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1818 1 Швейцарский франк 1.5886 1 Израильский шекель 0.4061 1 Канадский доллар 1.2028 1 Кувейтский динар 5.1775 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0232 100 Ливанских фунтов 0.1040 1 Малазийский ринггит 0.3889 1 Мексиканское песо 0.0846 1 Молдавский лей 0.0792 1 Египетский фунт 0.1764 1 Норвежская крона 0.1843 100 Узбекских сум 0.0529 1 Польский злотый 0.3937 1 Сингапурский доллар 1.1553 1 Саудовский риал 0.4176 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1739 1 Турецкая лира 0.5150 1 Тайваньский доллар 0.0489 1 Таджикский сомони 0.1989 1 Новый туркменский манат 0.4661 1 Украинская гривна 0.0631 100 Японских йен 1.4771 1 Новозеландский доллар 1.1054 Золото (1 унция) 2084,4556 Серебро (1 унция) 31,1846 Платина (1 унция) 1700,8932 Палладий (1 унция) 1014,8976