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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2016)

    1 Доллар США - 1,5662 маната

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5662 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,35% и составил 1,7252 маната. Курс рубля снизился на 0,4% и составил 0,0247 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5662
    1 Евро 1.7252
    1 Российский рубль 0.0247
    1 Австралийский доллар 1.1750
    1 Аргентинское песо 0.1044
    1 Белорусский рубль 0.7920
    1 Бразильский реал 0.4817
    1 Дирхам ОАЭ 0.4264
    1 Южноафриканский рэнд 0.1093
    100 Вон Республики Корея 0.1375
    1 Чешская крона 0.0638
    100 Чилийских песо 0.2401
    1 Китайский юань 0.2342
    1 Датская крона 0.2319
    1 Грузинский лари 0.6679
    1 Гонконгский доллар 0.2020
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.0531
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1818
    1 Швейцарский франк 1.5886
    1 Израильский шекель 0.4061
    1 Канадский доллар 1.2028
    1 Кувейтский динар 5.1775
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0232
    100 Ливанских фунтов 0.1040
    1 Малазийский ринггит 0.3889
    1 Мексиканское песо 0.0846
    1 Молдавский лей 0.0792
    1 Египетский фунт 0.1764
    1 Норвежская крона 0.1843
    100 Узбекских сум 0.0529
    1 Польский злотый 0.3937
    1 Сингапурский доллар 1.1553
    1 Саудовский риал 0.4176
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1739
    1 Турецкая лира 0.5150
    1 Тайваньский доллар 0.0489
    1 Таджикский сомони 0.1989
    1 Новый туркменский манат 0.4661
    1 Украинская гривна 0.0631
    100 Японских йен 1.4771
    1 Новозеландский доллар 1.1054
    Золото (1 унция) 2084,4556
    Серебро (1 унция) 31,1846
    Платина (1 унция) 1700,8932
    Палладий (1 унция) 1014,8976

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