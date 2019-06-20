​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,64% - до 1, 9143 маната, курс рубля повысился на 0,75% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9143
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1712
|1 Аргентинское песо
|0.0392
|1 Белорусский рубль
|0.8239
|1 Бразильский реал
|0.4427
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1188
|100 Вон Республики Корея
|0.1459
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2456
|1 Китайский юань
|0.2474
|1 Датская крона
|0.2564
|1 Грузинский лари
|0.6090
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1553
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1797
|1 Швейцарский франк
|1.7160
|1 Израильский шекель
|0.4739
|1 Канадский доллар
|1.2837
|1 Кувейтский динар
|5.5880
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4091
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.0934
|1 Египетский фунт
|0.1016
|1 Норвежская крона
|0.1962
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4494
|1 Сингапурский доллар
|1.2507
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3479
|1 Турецкая лира
|0.2940
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0647
|100 Японских йен
|1.5791
|1 Новозеландский доллар
|1.1166
|Золото (1 унция)
|2343.5945
|Серебро (1 унция)
|25.9025
|Платина (1 унция)
|1383.2050
|Палладий (1 унция)
|2560.3275
Aqşin RafiqoğluАвтор новости