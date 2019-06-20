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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,64% - до 1, 9143 маната, курс рубля повысился на 0,75% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9143
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1712
1 Аргентинское песо 0.0392
1 Белорусский рубль 0.8239
1 Бразильский реал 0.4427
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1188
100 Вон Республики Корея 0.1459
1 Чешская крона 0.0747
100 Чилийских песо 0.2456
1 Китайский юань 0.2474
1 Датская крона 0.2564
1 Грузинский лари 0.6090
1 Гонконгский доллар 0.2175
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1553
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1797
1 Швейцарский франк 1.7160
1 Израильский шекель 0.4739
1 Канадский доллар 1.2837
1 Кувейтский динар 5.5880
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4091
1 Мексиканское песо 0.0894
1 Молдавский лей 0.0934
1 Египетский фунт 0.1016
1 Норвежская крона 0.1962
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4494
1 Сингапурский доллар 1.2507
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3479
1 Турецкая лира 0.2940
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0647
100 Японских йен 1.5791
1 Новозеландский доллар 1.1166
Золото (1 унция) 2343.5945
Серебро (1 унция) 25.9025
Платина (1 унция) 1383.2050
Палладий (1 унция) 2560.3275
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