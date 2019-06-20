​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,64% - до 1, 9143 маната, курс рубля повысился на 0,75% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9143 1 Российский рубль 0.0267 1 Австралийский доллар 1.1712 1 Аргентинское песо 0.0392 1 Белорусский рубль 0.8239 1 Бразильский реал 0.4427 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1188 100 Вон Республики Корея 0.1459 1 Чешская крона 0.0747 100 Чилийских песо 0.2456 1 Китайский юань 0.2474 1 Датская крона 0.2564 1 Грузинский лари 0.6090 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.1553 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1797 1 Швейцарский франк 1.7160 1 Израильский шекель 0.4739 1 Канадский доллар 1.2837 1 Кувейтский динар 5.5880 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4091 1 Мексиканское песо 0.0894 1 Молдавский лей 0.0934 1 Египетский фунт 0.1016 1 Норвежская крона 0.1962 100 Узбекских сум 0.0199 1 Польский злотый 0.4494 1 Сингапурский доллар 1.2507 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3479 1 Турецкая лира 0.2940 1 Тайваньский доллар 0.0547 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0647 100 Японских йен 1.5791 1 Новозеландский доллар 1.1166 Золото (1 унция) 2343.5945 Серебро (1 унция) 25.9025 Платина (1 унция) 1383.2050 Палладий (1 унция) 2560.3275