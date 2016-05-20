​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2016)

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,4987 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,36% и составил 1,6787 манатов. Курс рубля упал на 0,44% и составил 0,0225 манатов
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.4987
|1 Евро
|1.6787
|1 Российский рубль
|0.0225
|1 Австралийский доллар
|1.0833
|1 Аргентинское песо
|0.1063
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4206
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4080
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0949
|100 Вон Республики Корея
|0.1260
|1 Чешская крона
|0.0621
|100 Чилийских песо
|0.2160
|1 Китайский юань
|0.2290
|1 Датская крона
|0.2257
|1 Грузинский лари
|0.6987
|1 Гонконгский доллар
|0.1930
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1871
|100 Индонезийских рупий
|0.0110
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1795
|1 Швейцарский франк
|1.5122
|1 Израильский шекель
|0.3877
|1 Канадский доллар
|1.1458
|1 Кувейтский динар
|4.9623
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.0994
|1 Малазийский ринггит
|0.3676
|1 Мексиканское песо
|0.0814
|1 Молдавский лей
|0.0760
|1 Египетский фунт
|0.1688
|1 Норвежская крона
|0.1795
|100 Узбекских сум
|0.0519
|1 Польский злотый
|0.3807
|1 Сингапурский доллар
|1.0863
|1 Саудовский риал
|0.3995
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1078
|1 Турецкая лира
|0.5016
|1 Тайваньский доллар
|0.0458
|1 Таджикский сомони
|0.1904
|1 Новый туркменский манат
|0.4439
|1 Украинская гривна
|0.0594
|100 Японских йен
|1.3615
|1 Новозеландский доллар
|1.0133
|Золото (1 унция)
|1867,7549
|Серебро (1 унция)
|24,6536
|Платина (1 унция)
|1513,6870
|Палладий (1 унция)
|846,7655
Tural İbadlıАвтор новости
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