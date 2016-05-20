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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2016)

    1 Доллар США - 1,4987 манатов

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,4987 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,36% и составил 1,6787 манатов. Курс рубля упал на 0,44% и составил 0,0225 манатов

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.4987
    1 Евро 1.6787
    1 Российский рубль 0.0225
    1 Австралийский доллар 1.0833
    1 Аргентинское песо 0.1063
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4206
    1 Дирхам ОАЭ 0.4080
    1 Южноафриканский рэнд 0.0949
    100 Вон Республики Корея 0.1260
    1 Чешская крона 0.0621
    100 Чилийских песо 0.2160
    1 Китайский юань 0.2290
    1 Датская крона 0.2257
    1 Грузинский лари 0.6987
    1 Гонконгский доллар 0.1930
    1 Индийская рупия 0.0223
    1 Английский фунт стерлингов 2.1871
    100 Индонезийских рупий 0.0110
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1795
    1 Швейцарский франк 1.5122
    1 Израильский шекель 0.3877
    1 Канадский доллар 1.1458
    1 Кувейтский динар 4.9623
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.0994
    1 Малазийский ринггит 0.3676
    1 Мексиканское песо 0.0814
    1 Молдавский лей 0.0760
    1 Египетский фунт 0.1688
    1 Норвежская крона 0.1795
    100 Узбекских сум 0.0519
    1 Польский злотый 0.3807
    1 Сингапурский доллар 1.0863
    1 Саудовский риал 0.3995
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1078
    1 Турецкая лира 0.5016
    1 Тайваньский доллар 0.0458
    1 Таджикский сомони 0.1904
    1 Новый туркменский манат 0.4439
    1 Украинская гривна 0.0594
    100 Японских йен 1.3615
    1 Новозеландский доллар 1.0133
    Золото (1 унция) 1867,7549
    Серебро (1 унция) 24,6536
    Платина (1 унция) 1513,6870
    Палладий (1 унция) 846,7655

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