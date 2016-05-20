​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2016)

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,4987 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,36% и составил 1,6787 манатов. Курс рубля упал на 0,44% и составил 0,0225 манатов

Валюта Курс 1 Доллар США 1.4987 1 Евро 1.6787 1 Российский рубль 0.0225 1 Австралийский доллар 1.0833 1 Аргентинское песо 0.1063 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4206 1 Дирхам ОАЭ 0.4080 1 Южноафриканский рэнд 0.0949 100 Вон Республики Корея 0.1260 1 Чешская крона 0.0621 100 Чилийских песо 0.2160 1 Китайский юань 0.2290 1 Датская крона 0.2257 1 Грузинский лари 0.6987 1 Гонконгский доллар 0.1930 1 Индийская рупия 0.0223 1 Английский фунт стерлингов 2.1871 100 Индонезийских рупий 0.0110 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1795 1 Швейцарский франк 1.5122 1 Израильский шекель 0.3877 1 Канадский доллар 1.1458 1 Кувейтский динар 4.9623 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.0994 1 Малазийский ринггит 0.3676 1 Мексиканское песо 0.0814 1 Молдавский лей 0.0760 1 Египетский фунт 0.1688 1 Норвежская крона 0.1795 100 Узбекских сум 0.0519 1 Польский злотый 0.3807 1 Сингапурский доллар 1.0863 1 Саудовский риал 0.3995 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1078 1 Турецкая лира 0.5016 1 Тайваньский доллар 0.0458 1 Таджикский сомони 0.1904 1 Новый туркменский манат 0.4439 1 Украинская гривна 0.0594 100 Японских йен 1.3615 1 Новозеландский доллар 1.0133 Золото (1 унция) 1867,7549 Серебро (1 унция) 24,6536 Платина (1 унция) 1513,6870 Палладий (1 унция) 846,7655