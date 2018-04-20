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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2018)

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29%, до 2,0981 маната, курс рубля - на 0,36%, до 0,0279 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0981
    1 Российский рубль 0.0279
    1 Австралийский доллар 1.3118
    1 Аргентинское песо 0.0843
    1 Белорусский рубль 0.8508
    1 Бразильский реал 0.5022
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1420
    100 Вон Республики Корея 0.1594
    1 Чешская крона 0.0828
    100 Чилийских песо 0.2855
    1 Китайский юань 0.2704
    1 Датская крона 0.2817
    1 Грузинский лари 0.6964
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0257
    1 Английский фунт стерлингов 2.3933
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.2020
    1 Швейцарский франк 1.7489
    1 Израильский шекель 0.4828
    1 Канадский доллар 1.3420
    1 Кувейтский динар 5.6667
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4368
    1 Мексиканское песо 0.0921
    1 Молдавский лей 0.1033
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2180
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.5038
    1 Сингапурский доллар 1.2955
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4753
    1 Турецкая лира 0.4202
    1 Тайваньский доллар 0.0578
    1 Таджикский сомони 0.1918
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.5783
    1 Новозеландский доллар 1.2312
    Золото (1 унция) 2282.0545
    Серебро (1 унция) 29.2292
    Платина (1 унция) 1592,3730
    Палладий (1 унция) 1754,3660
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