Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2018)

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29%, до 2,0981 маната, курс рубля - на 0,36%, до 0,0279 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0981
|1 Российский рубль
|0.0279
|1 Австралийский доллар
|1.3118
|1 Аргентинское песо
|0.0843
|1 Белорусский рубль
|0.8508
|1 Бразильский реал
|0.5022
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1420
|100 Вон Республики Корея
|0.1594
|1 Чешская крона
|0.0828
|100 Чилийских песо
|0.2855
|1 Китайский юань
|0.2704
|1 Датская крона
|0.2817
|1 Грузинский лари
|0.6964
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0257
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3933
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.2020
|1 Швейцарский франк
|1.7489
|1 Израильский шекель
|0.4828
|1 Канадский доллар
|1.3420
|1 Кувейтский динар
|5.6667
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4368
|1 Мексиканское песо
|0.0921
|1 Молдавский лей
|0.1033
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2180
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.5038
|1 Сингапурский доллар
|1.2955
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4753
|1 Турецкая лира
|0.4202
|1 Тайваньский доллар
|0.0578
|1 Таджикский сомони
|0.1918
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5783
|1 Новозеландский доллар
|1.2312
|Золото (1 унция)
|2282.0545
|Серебро (1 унция)
|29.2292
|Платина (1 унция)
|1592,3730
|Палладий (1 унция)
|1754,3660
Tural İbadlıАвтор новости
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