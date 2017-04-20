Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2017)

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,08% - до 1,8260 маната. Курс рубля снизился на 0,66% - до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.8260
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.2783
|1 Аргентинское песо
|0.1106
|1 Белорусский рубль
|0.9057
|1 Бразильский реал
|0.5404
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1281
|100 Вон Республики Корея
|0.1494
|1 Чешская крона
|0.0679
|100 Чилийских песо
|0.2627
|1 Китайский юань
|0.2472
|1 Датская крона
|0.2455
|1 Грузинский лари
|0.7100
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1802
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1900
|1 Швейцарский франк
|1.7072
|1 Израильский шекель
|0.4641
|1 Канадский доллар
|1.2632
|1 Кувейтский динар
|5.5883
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3868
|1 Мексиканское песо
|0.0902
|1 Молдавский лей
|0.0884
|1 Египетский фунт
|0.0937
|1 Норвежская крона
|0.1983
|100 Узбекских сум
|0.0463
|1 Польский злотый
|0.4292
|1 Сингапурский доллар
|1.2179
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3232
|1 Турецкая лира
|0.4638
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5622
|1 Новозеландский доллар
|1.1981
|Золото (1 унция)
|2177,1989
|Серебро (1 унция)
|30,8439
|Платина (1 унция)
|1666,4538
|Палладий (1 унция)
|1326,0138
Tural İbadlıАвтор новости
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