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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,08% - до 1,8260 маната. Курс рубля снизился на 0,66% - до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.8260
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.2783
    1 Аргентинское песо 0.1106
    1 Белорусский рубль 0.9057
    1 Бразильский реал 0.5404
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1281
    100 Вон Республики Корея 0.1494
    1 Чешская крона 0.0679
    100 Чилийских песо 0.2627
    1 Китайский юань 0.2472
    1 Датская крона 0.2455
    1 Грузинский лари 0.7100
    1 Гонконгский доллар 0.2189
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.1802
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1900
    1 Швейцарский франк 1.7072
    1 Израильский шекель 0.4641
    1 Канадский доллар 1.2632
    1 Кувейтский динар 5.5883
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3868
    1 Мексиканское песо 0.0902
    1 Молдавский лей 0.0884
    1 Египетский фунт 0.0937
    1 Норвежская крона 0.1983
    100 Узбекских сум 0.0463
    1 Польский злотый 0.4292
    1 Сингапурский доллар 1.2179
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3232
    1 Турецкая лира 0.4638
    1 Тайваньский доллар 0.0559
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0636
    100 Японских йен 1.5622
    1 Новозеландский доллар 1.1981
    Золото (1 унция) 2177,1989
    Серебро (1 унция) 30,8439
    Платина (1 унция) 1666,4538
    Палладий (1 унция) 1326,0138
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