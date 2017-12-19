Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2017)

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,27% - до 2,0048 маната, курс рубля – на 0,35%, до 0,0290 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0048 1 Российский рубль 0.0290 1 Австралийский доллар 1.3037 1 Аргентинское песо 0.0968 1 Белорусский рубль 0.8410 1 Бразильский реал 0.5169 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1333 100 Вон Республики Корея 0.1565 1 Чешская крона 0.0780 100 Чилийских песо 0.2736 1 Китайский юань 0.2570 1 Датская крона 0.2694 1 Грузинский лари 0.6700 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2756 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2010 1 Швейцарский франк 1.7249 1 Израильский шекель 0.4851 1 Канадский доллар 1.3217 1 Кувейтский динар 5.6282 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4172 1 Мексиканское песо 0.0892 1 Молдавский лей 0.0997 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2034 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4765 1 Сингапурский доллар 1.2615 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4023 1 Турецкая лира 0.4443 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0611 100 Японских йен 1.5095 1 Новозеландский доллар 1.1905 Золото (1 унция) 2146,4188 Серебро (1 унция) 27,4366 Платина (1 унция) 1549,1311 Палладий (1 унция) 1742,8545