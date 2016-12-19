Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2016)

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7525 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,32% - до 1,8335 маната. Курс рубля упал на 0,7%, составив 0,0282 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7525 1 Евро 1.8335 1 Российский рубль 0.0282 1 Австралийский доллар 1.2780 1 Аргентинское песо 0.1104 1 Белорусский рубль 0.8925 1 Бразильский реал 0.5167 1 Дирхам ОАЭ 0.4771 1 Южноафриканский рэнд 0.1249 100 Вон Республики Корея 0.1477 1 Чешская крона 0.0678 100 Чилийских песо 0.2603 1 Китайский юань 0.2524 1 Датская крона 0.2466 1 Грузинский лари 0.6497 1 Гонконгский доллар 0.2257 1 Индийская рупия 0.0259 1 Английский фунт стерлингов 2.1866 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1875 1 Швейцарский франк 1.7092 1 Израильский шекель 0.4527 1 Канадский доллар 1.3138 1 Кувейтский динар 5.7281 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0253 100 Ливанских фунтов 0.1162 1 Малазийский ринггит 0.3912 1 Мексиканское песо 0.0857 1 Молдавский лей 0.0872 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2024 100 Узбекских сум 0.0549 1 Польский злотый 0.4144 1 Сингапурский доллар 1.2116 1 Саудовский риал 0.4672 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3493 1 Турецкая лира 0.4997 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.2225 1 Новый туркменский манат 0.5029 1 Украинская гривна 0.0668 100 Японских йен 1.4991 1 Новозеландский доллар 1.2229 Золото (1 унция) 1983,1290 Серебро (1 унция) 28,2713 Платина (1 унция) 1584,2600 Палладий (1 унция) 1205,7200