Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2016)

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7525 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,32% - до 1,8335 маната. Курс рубля упал на 0,7%, составив 0,0282 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7525
|1 Евро
|1.8335
|1 Российский рубль
|0.0282
|1 Австралийский доллар
|1.2780
|1 Аргентинское песо
|0.1104
|1 Белорусский рубль
|0.8925
|1 Бразильский реал
|0.5167
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4771
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1249
|100 Вон Республики Корея
|0.1477
|1 Чешская крона
|0.0678
|100 Чилийских песо
|0.2603
|1 Китайский юань
|0.2524
|1 Датская крона
|0.2466
|1 Грузинский лари
|0.6497
|1 Гонконгский доллар
|0.2257
|1 Индийская рупия
|0.0259
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1866
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1875
|1 Швейцарский франк
|1.7092
|1 Израильский шекель
|0.4527
|1 Канадский доллар
|1.3138
|1 Кувейтский динар
|5.7281
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0253
|100 Ливанских фунтов
|0.1162
|1 Малазийский ринггит
|0.3912
|1 Мексиканское песо
|0.0857
|1 Молдавский лей
|0.0872
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2024
|100 Узбекских сум
|0.0549
|1 Польский злотый
|0.4144
|1 Сингапурский доллар
|1.2116
|1 Саудовский риал
|0.4672
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3493
|1 Турецкая лира
|0.4997
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.2225
|1 Новый туркменский манат
|0.5029
|1 Украинская гривна
|0.0668
|100 Японских йен
|1.4991
|1 Новозеландский доллар
|1.2229
|Золото (1 унция)
|1983,1290
|Серебро (1 унция)
|28,2713
|Платина (1 унция)
|1584,2600
|Палладий (1 унция)
|1205,7200
Tural İbadlıАвтор новости
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