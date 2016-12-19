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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2016)

    1 доллар США - 1,7525 маната

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7525 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,32% - до 1,8335 маната. Курс рубля упал на 0,7%, составив 0,0282 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7525
    1 Евро 1.8335
    1 Российский рубль 0.0282
    1 Австралийский доллар 1.2780
    1 Аргентинское песо 0.1104
    1 Белорусский рубль 0.8925
    1 Бразильский реал 0.5167
    1 Дирхам ОАЭ 0.4771
    1 Южноафриканский рэнд 0.1249
    100 Вон Республики Корея 0.1477
    1 Чешская крона 0.0678
    100 Чилийских песо 0.2603
    1 Китайский юань 0.2524
    1 Датская крона 0.2466
    1 Грузинский лари 0.6497
    1 Гонконгский доллар 0.2257
    1 Индийская рупия 0.0259
    1 Английский фунт стерлингов 2.1866
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1875
    1 Швейцарский франк 1.7092
    1 Израильский шекель 0.4527
    1 Канадский доллар 1.3138
    1 Кувейтский динар 5.7281
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0253
    100 Ливанских фунтов 0.1162
    1 Малазийский ринггит 0.3912
    1 Мексиканское песо 0.0857
    1 Молдавский лей 0.0872
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2024
    100 Узбекских сум 0.0549
    1 Польский злотый 0.4144
    1 Сингапурский доллар 1.2116
    1 Саудовский риал 0.4672
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3493
    1 Турецкая лира 0.4997
    1 Тайваньский доллар 0.0548
    1 Таджикский сомони 0.2225
    1 Новый туркменский манат 0.5029
    1 Украинская гривна 0.0668
    100 Японских йен 1.4991
    1 Новозеландский доллар 1.2229
    Золото (1 унция) 1983,1290
    Серебро (1 унция) 28,2713
    Платина (1 унция) 1584,2600
    Палладий (1 унция) 1205,7200
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